এক ক্লিকে Pterodactyl স্থাপন করুন।
ডকার আইসোলেশন, রিয়েল-টাইম কনসোল এবং শত শত গেমের সমর্থন সহ একটি ওপেন-সোর্স গেম সার্ভার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল।
Pterodactyl-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pterodactyl দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pterodactyl হল প্রধান ওপেন-সোর্স গেম সার্ভার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল, যা বিশ্বজুড়ে হোস্টিং প্রোভাইডার এবং গেমিং কমিউনিটি দ্বারা বিশ্বস্ত। প্রতিটি গেম সার্ভার তার নিজস্ব Docker কন্টেইনারে চলে, রিসোর্স কনফ্লিক্ট প্রতিরোধ করে এবং একটি কম্প্রোমাইজড সার্ভারকে একই মেশিনের অন্যদের প্রভাবিত করা থেকে রক্ষা করে। আধুনিক React-ভিত্তিক ইন্টারফেস সার্ভার মালিকদের রিয়েল-টাইম কনসোল অ্যাক্সেস, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ব্যাকআপ শিডিউলিং এবং রিসোর্স মনিটরিং সুবিধা দেয়।
Pterodactyl নিজে হোস্ট করলে ম্যানেজড হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম দ্বারা চার্জ করা প্রতি-সার্ভার ফি বাদ পড়ে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ব্র্যান্ডিং, অথেন্টিকেশন ইন্টিগ্রেশন এবং অসমর্থিত গেমগুলির জন্য কাস্টম এগ-এর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এই ডিপ্লয়মেন্টটি MariaDB এবং Redis সহ প্যানেলকে কভার করে — উইংস অবশ্যই সেই নোডগুলিতে আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে যেখানে গেম সার্ভারগুলি চলবে।
Pterodactyl-এর মূল ফিচারগুলো
Docker আইসোলেশন
প্রতিটি গেম সার্ভার তার নিজস্ব কন্টেইনারে চলে, যা সম্পদের বিরোধ প্রতিরোধ করে এবং একটি সার্ভার আপোস করা হলেও হোস্ট সিস্টেমকে সুরক্ষিত রাখে।
রিয়েল-টাইম কনসোল
WebSocket-চালিত ওয়েব কনসোল খেলোয়াড় এবং অ্যাডমিনদের সরাসরি ব্রাউজার থেকে সার্ভার আউটপুট এবং কমান্ডগুলিতে সরাসরি অ্যাক্সেস দেয়।
অটোমেটেড ব্যাকআপ
অন্তর্নির্মিত ব্যাকআপ সময়সূচী সার্ভার স্ন্যাপশটগুলিকে S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজে সংরক্ষণ করে, ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই গেম ওয়ার্ল্ড ডেটা সুরক্ষিত রাখে।
মাল্টি-নোড স্কেলিং
একটি একক প্যানেল থেকে একাধিক ফিজিক্যাল মেশিনে ছড়িয়ে থাকা গেম সার্ভারগুলি পরিচালনা করুন, চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে উইংস নোড যোগ করে ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
কমিউনিটি ডিম
সম্প্রদায়ের অবদানকৃত শত শত ডিম মাইনক্রাফ্ট, রাস্ট, এআরকে, কাউন্টার-স্ট্রাইক এবং আরও অনেক কিছু কভার করে — সেকেন্ডের মধ্যে যেকোনো সমর্থিত গেম স্থাপন করুন।
কেন Hostinger-এ Pterodactyl রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
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