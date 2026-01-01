এক ক্লিকে রালফ স্থাপন করুন।
একটি সম্পূর্ণ REST API সহ ওপেন-সোর্স আইটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং ডেটা সেন্টার অবকাঠামো প্ল্যাটফর্ম।
Ralph-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ralph দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Ralph হলো একটি ওপেন-সোর্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং CMDB (কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট ডেটাবেস) সিস্টেম, যা Allegro দ্বারা বৃহৎ পরিসরে আইটি অবকাঠামো পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ডেটা সেন্টার র্যাক এবং ব্যাক-অফিস উভয় পরিবেশ জুড়ে ক্রয় ও অ্যাসাইনমেন্ট থেকে শুরু করে অবসরের সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ অ্যাসেট লাইফসাইকেল কভার করে, যেখানে র্যাক লেআউট এবং পাওয়ার ক্যাপাসিটি প্ল্যানিংয়ের জন্য বিল্ট-ইন ডেটা সেন্টার ভিজ্যুয়ালাইজেশন রয়েছে।
আপনার VPS-এ Ralph সেলফ-হোস্ট করা আপনার আইটি টিমকে হার্ডওয়্যার ইনভেন্টরি, সফটওয়্যার লাইসেন্স, চুক্তি এবং সাপোর্ট অ্যাগ্রিমেন্টের জন্য একটি একক 'সোর্স অফ ট্রুথ' প্রদান করে, যেখানে প্রতি-অ্যাসেট সাবস্ক্রিপশন খরচ লাগে না। একটি ব্যাপক REST API Ralph-কে বিদ্যমান টিকেটিং, মনিটরিং এবং প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমের সাথে সহজে ইন্টিগ্রেট করার সুযোগ করে দেয়।
Ralph-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পদ জীবনচক্র ট্র্যাকিং
ক্রয় আদেশ থেকে শুরু করে বরাদ্দ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিষ্ক্রিয়করণ পর্যন্ত প্রতিটি সম্পদ ট্র্যাক করুন, সম্মতি এবং খরচ প্রতিবেদনের জন্য সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং অডিট ট্রেল সহ।
ডেটা সেন্টার দৃশ্যমানকরণ
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ প্লেসমেন্ট সহ ফিজিক্যাল র্যাক লেআউট ম্যাপ করুন, প্রতি র্যাকে বিদ্যুৎ খরচ নিরীক্ষণ করুন এবং হার্ডওয়্যার আসার আগে সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করুন।
REST API
একটি ব্যাপক REST API আপনাকে টিকিট সিস্টেম, মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম এবং সংগ্রহ সরঞ্জামগুলির সাথে Ralph-কে একত্রিত করতে দেয় যাতে ইনভেন্টরি আপডেটগুলি স্বয়ংক্রিয় হয় এবং নকল ডেটা এন্ট্রি দূর হয়।
সফটওয়্যার লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা
সফটওয়্যার লাইসেন্স, চুক্তি, এবং সমর্থন চুক্তি হার্ডওয়্যার সম্পদের পাশাপাশি ট্র্যাক করুন যাতে আপনি সর্বদা জানতে পারেন কী লাইসেন্স করা হয়েছে, কোথায় এটি স্থাপন করা হয়েছে, এবং কখন নবায়নের সময় হয়েছে।
কাস্টম ওয়ার্কফ্লো
সম্পদের জীবনচক্রের পর্যায়গুলির জন্য নমনীয় ওয়ার্কফ্লো স্টেটগুলি সংজ্ঞায়িত করুন, যাতে আপনার সংগ্রহ, পরিচালনা এবং নিষ্ক্রিয়করণ প্রক্রিয়াগুলি পুরো দল জুড়ে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
কেন Hostinger-এ Ralph রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।