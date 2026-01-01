এক ক্লিকে অ্যাপাচি গুয়াকামোল স্থাপন করুন।
আপনার ওয়েব ব্রাউজার থেকে সরাসরি আরডিপি, এসএসএইচ, ভিএনসি, এবং টেলনেট সংযোগগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য ক্লায়েন্টবিহীন রিমোট ডেস্কটপ গেটওয়ে।
Apache Guacamole-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Guacamole দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি গুয়াকামোল হলো একটি ক্লায়েন্টবিহীন রিমোট ডেস্কটপ গেটওয়ে যা আপনাকে যেকোনো আধুনিক ওয়েব ব্রাউজার থেকে RDP, VNC, SSH, এবং Telnet সার্ভারগুলিতে অ্যাক্সেস করতে দেয় — কোনো প্লাগইন, কোনো নেটিভ ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার, এবং কোনো ডিভাইস-প্রতি সেটআপ ছাড়াই। ব্রাউজার রেন্ডারিং পরিচালনা করে যখন একটি সার্ভার-সাইড ডেমন প্রোটোকল অনুবাদ করে, যা রিমোট অ্যাক্সেসকে একটি URL খোলার মতোই সহজ করে তোলে।
আপনার নিজের VPS-এ গুয়াকামোল স্ব-হোস্ট করা আপনার সার্ভারকে বিশ্বের যেকোনো স্থানে রিমোট মেশিনগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় জাম্প হোস্টে পরিণত করে। বিল্ট-ইন ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা, অডিট লগ এবং সংযোগ শেয়ারিং এটিকে একক প্রশাসক এবং ছোট দলগুলির জন্য সমানভাবে উপযোগী করে তোলে, প্রতিটি শংসাপত্র এবং সেশন আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রেখে।
Apache Guacamole-এর মূল ফিচারগুলো
ক্লায়েন্টবিহীন ব্রাউজার অ্যাক্সেস
যেকোনো RDP, VNC, SSH, অথবা Telnet হোস্টে সরাসরি একটি ব্রাউজার ট্যাব থেকে সংযোগ করুন — কোনো ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার, কোনো প্লাগইন, কোনো ফায়ারওয়াল ওয়ার্কআউট ছাড়াই।
মাল্টি-প্রোটোকল সমর্থন
RDP, VNC, SSH, Telnet, এবং Kubernetes-এর জন্য বিল্ট-ইন অ্যাডাপ্টারগুলি অ্যাডমিন, ডেভেলপার এবং নিরাপত্তা দলগুলির দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করে।
কেন্দ্রীভূত শংসাপত্র
গুয়াকামোল-এ সার্ভার পাসওয়ার্ড, SSH কী এবং সার্টিফিকেট একবার সংরক্ষণ করুন এবং অন্তর্নিহিত গোপনীয়তাগুলি কখনও শেয়ার না করেই ব্যবহারকারীদের অ্যাক্সেস দিন।
ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ ব্যবস্থাপনা
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি, LDAP এবং SAML ইন্টিগ্রেশন, এবং প্রতি-সংযোগ অ্যাক্সেস নিয়মগুলি সংযোগের তালিকা বাড়ার সাথে সাথে বড় দলগুলিকে সুসংগঠিত রাখে।
সেশন রেকর্ডিং এবং নিরীক্ষা
ঐচ্ছিক সেশন রেকর্ডিং এবং বিস্তারিত কার্যকলাপ লগগুলি কে কোথায় সংযুক্ত হয়েছিল এবং তারা কী করেছিল তা নিরীক্ষা করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Apache Guacamole রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।