এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে LDAP অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার স্থাপন করুন।
একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্রাউজার UI-এর মাধ্যমে একটি OpenLDAP ডিরেক্টরিতে ব্যবহারকারী, গ্রুপ এবং অবজেক্ট পরিচালনার জন্য ওয়েব ফ্রন্টএন্ড।
LDAP Account Manager-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LDAP Account Manager দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LDAP অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার (LAM) হল একটি পরিপক্ক, ওপেন-সোর্স ওয়েব ফ্রন্টএন্ড যা একটি LDAP ডিরেক্টরিতে সংরক্ষিত অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। LDIF ফাইল সম্পাদনা করা বা ldapsearch এবং ldapmodify কমান্ডের সাথে লড়াই করার পরিবর্তে, প্রশাসকরা একটি ব্রাউজারের মাধ্যমে ইউনিক্স এবং সাম্বা ব্যবহারকারী, গ্রুপ, হোস্ট, DHCP এন্ট্রি, কোপানো অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাস্টারিস্ক এক্সটেনশন পরিচালনা করেন। LAM সবচেয়ে সাধারণ LDAP স্কিমাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বোঝে এবং প্রতিটির জন্য টাইপ-সচেতন সম্পাদক সরবরাহ করে।
এই টেমপ্লেটটি LAM-কে একটি OpenLDAP ডিরেক্টরি সার্ভারের সাথে একত্রিত করে যাতে সম্পূর্ণ আইডেন্টিটি স্ট্যাক ট্র্যাফিক HTTPS-এর পিছনে একটি একক VPS-এ চলে। LAM স্ব-হোস্টিং আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে ডিরেক্টরি শংসাপত্র, গ্রুপ সদস্যপদ এবং পরিচয় ডেটা রাখে, তৃতীয় পক্ষের পরিচয় প্রদানকারী বা প্রতি-সিট SaaS ফি-এর উপর কোনো নির্ভরতা ছাড়াই।
LDAP Account Manager-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাডমিন ইউআই
LDIF ফাইল এবং কমান্ড-লাইন টুলের পরিবর্তে একটি ট্যাবযুক্ত ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে ব্যবহারকারী, গ্রুপ, হোস্ট এবং অন্যান্য LDAP অবজেক্ট পরিচালনা করুন।
অন্তর্ভুক্ত OpenLDAP সার্ভার
একটি OpenLDAP ডিরেক্টরি সহ আসে যা নির্বাচিত বেস DN-এর সাথে পূর্ব-কনফিগার করা থাকে, যাতে স্থাপনটি ডিরেক্টরি এবং এর ব্যবস্থাপনা UI উভয়ই সরবরাহ করে।
অ্যাকাউন্ট টাইপ মডিউল
ইউনিক্স অ্যাকাউন্ট, সাম্বা ডোমেইন, কোপানো, অ্যাস্টারিস্ক, ডিএইচসিপি, মেইল উপনাম, এবং ফ্রিরাডিয়াসের জন্য বিল্ট-ইন এডিটরগুলি কাস্টম কোড ছাড়াই বেশিরভাগ ডিরেক্টরি স্কিমা কভার করে।
CSV আমদানি এবং PDF রপ্তানি
স্প্রেডশীট থেকে বাল্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং ডিরেক্টরি ডেটা থেকে সরাসরি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য প্রিন্টযোগ্য পিডিএফ অ্যাকাউন্ট শীট তৈরি করুন।
গ্রানুলার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
সার্ভার প্রোফাইল, অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল, এবং মডিউল-স্তরের অনুমতি আপনাকে সম্পূর্ণ LDAP অ্যাডমিন অধিকার না দিয়েই ডিরেক্টরি প্রশাসনের কিছু অংশ অর্পণ করতে দেয়।
বহু-ভাষা ইন্টারফেস
এক ডজনেরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে যাতে প্রশাসনিক দলগুলি তাদের পছন্দের ভাষায় একই শেয়ার করা ডিরেক্টরির সাথে কাজ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ LDAP Account Manager রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।