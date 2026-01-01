এক ক্লিকে PowerDNS-Admin স্থাপন করুন।
একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে পাওয়ারডিএনএস জোন, রেকর্ড, ব্যবহারকারী এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার জন্য আধুনিক ওয়েব ইন্টারফেস।
PowerDNS-Admin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PowerDNS-Admin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PowerDNS-Admin হল PowerDNS অথরিটেটিভ ডিএনএস সার্ভারের জন্য একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব ইন্টারফেস, যা আপনাকে কনফিগারেশন ফাইল সম্পাদনা না করে বা ম্যানুয়ালি এপিআই কল তৈরি না করে ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স ডিএনএস জোন, রেকর্ড, টেমপ্লেট এবং ডিএনএসএসইসি কী পরিচালনা করার জন্য একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব ইউআই প্রদান করে। এটি রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, প্রতি-জোন অনুমতি, কার্যকলাপ লগিং এবং LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) এর মাধ্যমে প্রমাণীকরণ এবং ঐচ্ছিক দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ সহ বিল্ট-ইন স্থানীয় অ্যাকাউন্ট সমর্থন করে।
এই টেমপ্লেটটি PowerDNS-Admin কে একটি PowerDNS অথরিটেটিভ সার্ভার এবং MariaDB ব্যাকএন্ডের সাথে একত্রিত করে, যাতে আপনি আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত ডিএনএস হোস্টিং স্ট্যাক পান। সেলফ-হোস্টিং আপনার নেমসার্ভার, জোন ডেটা এবং ডিএনএস এপিআই সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে, কোনো প্রতি-জোন ফি এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের ডিএনএস প্রদানকারী ছাড়াই।
PowerDNS-Admin-এর মূল ফিচারগুলো
জোন ব্যবস্থাপনা ইউআই
জোন ফাইল সম্পাদনা করা বা কাঁচা এপিআই কল করার পরিবর্তে একটি পরিষ্কার ওয়েব ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স ডিএনএস জোন ও রেকর্ড তৈরি করুন, সম্পাদনা করুন এবং মুছুন।
একত্রিত PowerDNS সার্ভার
একটি প্রস্তুত PowerDNS অথরিটেটিভ সার্ভার অন্তর্ভুক্ত, যেখানে HTTP API সক্রিয় করা আছে এবং অ্যাডমিন UI-এর সাথে পূর্ব-সংযুক্ত, ফলে স্ট্যাকটি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য।
ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
প্রশাসক, অপারেটর এবং জোন-স্তরের ব্যবহারকারীদের জোন-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অনুমতি দিন যাতে দলগুলি একটি সুপার-অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট শেয়ার না করেই ডিএনএস পরিচালনা করতে পারে।
Enterprise প্রমাণীকরণ
বিদ্যমান পরিচয় সিস্টেমগুলির সাথে LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) এবং স্থানীয় অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ঐচ্ছিক TOTP দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে সংযুক্ত হন।
ক্রিয়াকলাপ লগিং এবং নিরীক্ষা
প্রতিটি জোন এবং রেকর্ডের পরিবর্তন দায়িত্বশীল ব্যবহারকারীর সাথে লগ করা হয়, যা আপনাকে নিয়মকানুন মেনে চলা এবং সমস্যা সমাধানের ঘটনার জন্য একটি সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল দেয়।
জোন টেমপ্লেট এবং IDN
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য জোন টেমপ্লেটগুলি নতুন ডোমেইন অনবোর্ডিং দ্রুত করে তোলে, যখন সম্পূর্ণ IDN এবং Punycode সমর্থন ম্যানুয়াল রূপান্তর ছাড়াই আন্তর্জাতিক ডোমেইন নামগুলিকে কভার করে।
কেন Hostinger-এ PowerDNS-Admin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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