এক ক্লিকে FeedCraft ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড আরএসএস মিডলওয়্যার যা এআই ব্যবহার করে আপনার পাঠকের কাছে পৌঁছানোর আগে যেকোনো ফিডকে অনুবাদ, সারসংক্ষেপ, ফিল্টার এবং পরিষ্কার করে।
FeedCraft-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FeedCraft দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফিডক্রাফ্ট হল একটি ওপেন-সোর্স আরএসএস মিডলওয়্যার যা যেকোনো সোর্স ফিড এবং আপনার পাঠকের মধ্যে থাকে, প্রতিটি নিবন্ধকে কনফিগারযোগ্য প্রক্রিয়াকরণ ধাপের মাধ্যমে রূপান্তর করে যাকে ক্রাফ্টস বলা হয়। এটি ট্রাঙ্কেটেড ফিড থেকে সম্পূর্ণ নিবন্ধের পাঠ্য বের করতে পারে, একটি OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ LLM-এর মাধ্যমে শিরোনাম এবং মূল অংশ অনুবাদ করতে পারে, AI সারাংশ এবং ভূমিকা তৈরি করতে পারে, প্রাকৃতিক-ভাষা নিয়ম ব্যবহার করে প্রচারমূলক পোস্টগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং এমনকি HTML পৃষ্ঠা, JSON API বা অনুসন্ধান ফলাফলকে একেবারে নতুন RSS ফিডে পরিণত করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ ফিডক্রাফ্ট স্ব-হোস্টিং করলে প্রতিটি নিবন্ধ এবং প্রতিটি LLM প্রম্পট আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে থাকে, যা শেয়ার করা পাবলিক ইনস্ট্যান্সগুলিকে জর্জরিত করে এমন রেট লিমিট এবং ডাউনটাইম দূর করে এবং আপনাকে AI প্রক্রিয়াকরণকে আপনার বাজেট এবং ভাষা কভারেজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রদানকারীর দিকে নির্দেশ করতে দেয় — OpenAI, Gemini, একটি স্থানীয় Ollama মডেল, বা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট।
FeedCraft-এর মূল ফিচারগুলো
AI অনুবাদ ও সামারি
নিবন্ধের শিরোনাম এবং মূল অংশ যেকোনো লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ করুন এবং ক্রাফ্ট অনুযায়ী কাস্টম প্রম্পট সহ একটি OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ LLM-এর মাধ্যমে এআই-জেনারেটেড সারাংশ যুক্ত করুন।
পূর্ণ-পাঠ্য নিষ্কাশন
খণ্ডিত RSS অংশগুলিকে সম্পূর্ণ নিবন্ধের বিষয়বস্তু দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন, যার মধ্যে জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে টেক্সট হাইড্রেট করা সাইটগুলির জন্য একটি ব্রাউজার-রেন্ডার করা ফুলটেক্সট-প্লাস মোডও রয়েছে।
HTML/JSON/অনুসন্ধান থেকে RSS
বিল্ট-ইন ভিজ্যুয়াল জেনারেটরগুলি নির্বিচার ওয়েব পেজ, JSON API প্রতিক্রিয়া (curl-import সহ), এবং সার্চ ইঞ্জিন ফলাফলকে স্থিতিশীল RSS ফিডে পরিণত করে।
পোর্টেবল এবং ডক মোডগুলি
এককালীন প্রক্রিয়াকরণের জন্য যেকোনো ফিড URL-এর আগে যোগ করুন, অথবা অ্যাডমিন UI-তে নামযুক্ত রেসিপি সংজ্ঞায়িত করুন যাতে আপনার পাঠক যে স্থায়ী রূপান্তরিত ফিড URL-গুলিতে সাবস্ক্রাইব করে, সেগুলিকে পিন করা যায়।
AtomCraft এবং FlowCraft
প্রতিটি উৎস ফিডের জন্য তৈরি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পাইপলাইনে অ্যাটমিক অপারেশন (প্রক্সি, সীমা, অনুবাদ, সারসংক্ষেপ, সুন্দর করা, বিজ্ঞাপন-উপেক্ষা) রচনা করুন।
পাঠক-নিরপেক্ষ মিডলওয়্যার
FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, অথবা স্ট্যান্ডার্ড RSS ব্যবহার করে এমন যেকোনো রিডারের সাথে কাজ করে, কোনো প্লাগইন বা অ্যাকাউন্ট ইন্টিগ্রেশনের প্রয়োজন ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ FeedCraft রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।