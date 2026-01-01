এক ক্লিকে CKAN স্থাপন করুন।
গবেষণা ও সরকারি ডেটাসেট প্রকাশ, শেয়ার এবং অনুসন্ধানের জন্য ওপেন-সোর্স ডেটা পোর্টাল প্ল্যাটফর্ম।
CKAN-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CKAN দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CKAN হল একটি অগ্রণী ওপেন-সোর্স ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা জাতীয়, আঞ্চলিক এবং নগর সরকার এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা পাবলিক ডেটা পোর্টালগুলিকে শক্তি যোগাতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি কাঠামোগত ডেটাসেট ক্যাটালগ, সমৃদ্ধ মেটাডেটা স্কিমা, একটি ফুল-টেক্সট সার্চ ব্যাকএন্ড এবং একটি টেবুলার ডেটাস্টোরকে একত্রিত করে যা একটি কোয়েরিযোগ্য REST API-এর মাধ্যমে আপলোড করা CSV এবং Excel ফাইলগুলিকে প্রকাশ করে।
আপনার নিজের VPS-এ CKAN স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি ডেটাসেট, সংস্থা কাঠামো এবং API টোকেনকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ডেটাসেট-প্রতি ফি এবং আপনার রেকর্ডে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস ছাড়াই। প্ল্যাটফর্মটি শত শত কমিউনিটি প্লাগইনের মাধ্যমে অত্যন্ত এক্সটেনসিবল যা হার্ভেস্টিং, স্পেশিয়াল ডেটা, DCAT এক্সচেঞ্জ, সিঙ্গেল সাইন-অন এবং কাস্টম স্কিমা কভার করে।
CKAN-এর মূল ফিচারগুলো
সমৃদ্ধ ডেটা সেট ক্যাটালগ
কাস্টম মেটাডেটা স্কিমা, ট্যাগ, লাইসেন্স এবং প্রতিটি রিসোর্সের জন্য সম্পূর্ণ সংশোধন ইতিহাস সহ ডেটা সেটগুলিকে গ্রুপ এবং সংস্থাগুলিতে সংগঠিত করুন।
ক্যোয়ারিযোগ্য ডেটাস্টোর এপিআই
আপলোড করা CSV এবং এক্সেল ফাইলগুলি একটি PostgreSQL-সমর্থিত ডেটাস্টোরে পুশ করা হয় যা REST-এর মাধ্যমে ফিল্টারিং, সর্টিং এবং SQL কোয়েরি প্রকাশ করে।
Solr-পাওয়ার্ড সার্চ
একটি ডেডিকেটেড সোলার ইনডেক্স শিরোনাম, বিবরণ, ট্যাগ এবং কাস্টম ক্ষেত্র জুড়ে দ্রুত ফ্যাসেটেড অনুসন্ধান সরবরাহ করে, এমনকি লক্ষ লক্ষ রেকর্ড সহ পোর্টালেও।
হারভেস্টার এবং DCAT
ম্যানুয়াল পুনরায় প্রবেশ ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডেটাসেটগুলিকে একত্রিত করার জন্য অন্যান্য CKAN, CSW, এবং DCAT এন্ডপয়েন্ট থেকে মেটাডেটা সংগ্রহ করুন।
দানাযুক্ত অনুমতি
সংস্থা-ভিত্তিক ভূমিকা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় যে কে ডেটাসেট তৈরি, সম্পাদনা এবং প্রকাশ করতে পারে, প্রতিটি সংস্থানের জন্য সর্বজনীন, ব্যক্তিগত এবং খসড়া দৃশ্যমানতার অবস্থা সহ।
কেন Hostinger-এ CKAN রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
ডিপ্লয় করার জন্য আরও অ্যাপ এক্সপ্লোর করুন
Ackee
Ackee হলো প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড Node.js অ্যানালিটিক্স টুল।