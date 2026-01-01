এক ক্লিকে Kestra স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে একটি ভিজ্যুয়াল এডিটর দিয়ে ডেটা পাইপলাইন এবং অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো তৈরি করতে, সময়সূচী করতে এবং নিরীক্ষণ করতে দেয়।
Kestra-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kestra দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kestra হলো একটি ওপেন-সোর্স, ইভেন্ট-ড্রিভেন ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম যা এমন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের বয়লারপ্লেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোড না লিখে জটিল পাইপলাইন শিডিউল, রান এবং মনিটর করার প্রয়োজন হয়। এটি একটি ডিক্লারেটিভ YAML-ভিত্তিক ওয়ার্কফ্লো ডেফিনিশনকে একটি রিয়েল-টাইম ভিজ্যুয়াল এডিটর, লাইভ টপোলজি গ্রাফ এবং এক্সিকিউশন রিপ্লে-এর সাথে একত্রিত করে — যা এটিকে নতুনদের জন্য সহজবোধ্য এবং বৃহৎ আকারের ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং টিমগুলির জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী করে তোলে।
আপনার VPS-এ Kestra সেলফ-হোস্ট করলে আপনি সীমাহীন ওয়ার্কফ্লো, সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্ব এবং কোনো SaaS ভেন্ডরের কাছে ক্রেডেনশিয়াল প্রকাশ না করেই যেকোনো ইন্টারনাল সার্ভিস বা ডাটাবেসের সাথে সংযোগ করার ক্ষমতা পান। এম্বেডেড প্লাগইন লাইব্রেরিটি 400টিরও বেশি ইন্টিগ্রেশন কভার করে।
Kestra-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো এডিটর
একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক টপোলজি ভিউতে ওয়ার্কফ্লো তৈরি এবং সম্পাদনা করুন যা আপনি YAML টাইপ করার সাথে সাথে লাইভ রেন্ডার হয় — কোনো আলাদা ডায়াগ্রামিং টুলের প্রয়োজন নেই।
ইভেন্ট-চালিত ট্রিগার
বিল্ট-ইন ট্রিগার প্রকার ব্যবহার করে সময়সূচী, ওয়েবহুক, ফাইল আগমন, মেসেজ কিউ ইভেন্ট বা ডেটাবেস পরিবর্তনের উপর ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করুন।
৪০০+ প্লাগইন
কানেক্টর কোড না লিখে AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs, এবং কয়েক ডজন ডেটাবেসের সাথে সংযুক্ত করুন।
এক্সিকিউশন রিপ্লে
যেকোনো টাস্ক থেকে যেকোনো পূর্ববর্তী এক্সিকিউশন পুনরায় চালান, প্রতিটি ধাপে ইনপুট এবং আউটপুট পরীক্ষা করুন এবং পুরো পাইপলাইন পুনরায় চালু না করেই ব্যর্থতা ডিবাগ করুন।
সমান্তরাল কার্য সম্পাদন
একই ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে টাস্ক গ্রুপগুলিকে সমান্তরালভাবে বা ক্রমানুসারে চালান যাতে থ্রুপুট সর্বাধিক হয় এবং এন্ড-টু-এন্ড পাইপলাইন লেটেন্সি সর্বনিম্ন হয়।
কেন Hostinger-এ Kestra রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।