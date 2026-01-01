এক ক্লিকে Opengist স্থাপন করুন।
গিট দ্বারা চালিত একটি স্ব-হোস্টেড পেস্টবিন যা সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং সম্পূর্ণ সংস্করণ ইতিহাস সহ কোড স্নিপেট শেয়ার করার জন্য।
Opengist-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Opengist দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেনগিস্ট হল একটি স্ব-হোস্টেড পেস্টবিন যা প্রতিটি স্নিপেটকে একটি বাস্তব গিট রিপোজিটরি হিসাবে সংরক্ষণ করে। ডেটাবেস-সমর্থিত পেস্ট টুলগুলির বিপরীতে, প্রতিটি গিস্ট সম্পূর্ণরূপে ক্লোনযোগ্য — ব্যবহারকারীরা আপডেট পুশ করতে পারে, সম্পূর্ণ কমিট ইতিহাস দেখতে পারে এবং HTTP বা SSH এর মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড গিট কমান্ডের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারে। একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেস সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং প্রতিটি স্নিপেটের জন্য পাবলিক, প্রাইভেট এবং আনলিস্টেড ভিজিবিলিটি মোড সরবরাহ করে।
আপনার VPS-এ ওপেনগিস্ট হোস্ট করা আপনাকে আপনার কোড স্নিপেট এবং পেস্টগুলির সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, সেগুলিকে তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির সাথে শেয়ার না করেই। ডিফল্টরূপে SQLite ব্যবহার করা হয় এবং এর জন্য কোনো অতিরিক্ত ডেটাবেস কন্টেইনারের প্রয়োজন হয় না। প্রথম যে ব্যবহারকারী নিবন্ধন করেন, তিনি ইনস্ট্যান্স-ব্যাপী সেটিংস এবং ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনার অ্যাক্সেস সহ প্রশাসক হন।
Opengist-এর মূল ফিচারগুলো
গিট-সমর্থিত স্টোরেজ
প্রতিটি স্নিপেট একটি আসল গিট রিপোজিটরি হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, যা সংস্করণ ইতিহাস, ডিফস এবং HTTP বা SSH ক্লোন অ্যাক্সেস সরাসরি ব্যবহারের জন্য প্রদান করে।
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং
স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ এবং ম্যানুয়াল ওভাররাইড সহ শত শত ভাষা সমর্থন করে, যেকোনো কোড স্নিপেট বা কনফিগার ফাইলের সঠিক হাইলাইটিং-এর জন্য।
দৃশ্যমানতা নিয়ন্ত্রণ
আপনার ব্যক্তিগত গিস্টগুলি সর্বজনীন, ব্যক্তিগত বা তালিকাভুক্ত নয় হিসাবে সেট করুন যাতে কে আপনার স্নিপেটগুলি আবিষ্কার এবং দেখতে পারবে তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
অন্তর্নির্মিত ব্লিভ সূচক ব্যবহার করে বিষয়বস্তু, ফাইলের নাম বা ভাষা অনুসারে সমস্ত গিস্ট জুড়ে অনুসন্ধান করুন — কোনো বাহ্যিক সার্চ ইঞ্জিন প্রয়োজন নেই।
OAuth লগইন
GitHub, GitLab, Gitea, অথবা যেকোনো OIDC-সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রদানকারী দিয়ে লগ ইন করুন একটি পৃথক স্থানীয় অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার পরিবর্তে।
এম্বেডযোগ্য স্নিপেট
যেকোনো গিস্ট বাইরের পৃষ্ঠাগুলিতে একটি জেনারেট করা স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করে এম্বেড করুন যা লাইভ, সিনট্যাক্স-হাইলাইট করা কোড ইনলাইন রেন্ডার করে।
কেন Hostinger-এ Opengist রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।