এক ক্লিকে Linkding ইনস্টলেশন।
মিনিমাল, ট্যাগ-ভিত্তিক অর্গানাইজেশন এবং ফুল-টেক্সট সার্চ সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার।
Linkding-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Linkding দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Linkding হলো একটি সুবিন্যস্ত, সেলফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার যা গতি এবং সরলতার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যখন আপনি একটি লিঙ্ক সেভ করেন, তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেজের শিরোনাম এবং বিবরণ এক্সট্র্যাক্ট করে, হায়ারার্কিক্যাল ট্যাগিং সাপোর্ট করে, এবং আপনার সম্পূর্ণ কালেকশনে শক্তিশালী ফুল-টেক্সট সার্চ সুবিধা প্রদান করে। এর পরিচ্ছন্ন ইন্টারফেস টুলটির চেয়ে আপনার বুকমার্কের উপরই বেশি মনোযোগ রাখে।
আপনার নিজের VPS-এ Linkding সেলফ-হোস্ট করলে আপনার ব্রাউজিং অভ্যাস এবং গবেষণার আগ্রহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত থাকে, কোনো বিজ্ঞাপন, ট্র্যাকিং বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস ছাড়াই। SQLite স্টোরেজ সহ একটি একক লাইটওয়েট কন্টেইনারের অর্থ হলো ন্যূনতম রিসোর্স ব্যবহার এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
Linkding-এর মূল ফিচারগুলো
ট্যাগ-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
শ্রেণীবদ্ধ ট্যাগ এবং স্বয়ংক্রিয় পূরণ ব্যবহার করে বুকমার্কগুলি সংগঠিত করুন যাতে দ্রুত সংরক্ষিত লিঙ্কগুলি শ্রেণীবদ্ধ এবং পুনরুদ্ধার করা যায়।
ফুল-টেক্সট সার্চ
বুকমার্কের শিরোনাম, বিবরণ এবং আর্কাইভ করা পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করুন আপনি যা সংরক্ষণ করেছেন তা সঠিকভাবে খুঁজে পেতে।
স্বয়ংক্রিয় আর্কাইভ
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার স্ন্যাপশট সংরক্ষণ করুন এবং সময় বাঁচান, যাতে বুকমার্ক করা বিষয়বস্তু অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে এমনকি যখন আসল URL গুলি অদৃশ্য হয়ে যায়।
ব্রাউজার এক্সটেনশন
Chrome এবং Firefox-এর জন্য ডেডিকেটেড এক্সটেনশন ব্যবহার করে আপনার ব্রাউজার থেকে সরাসরি Linkding-এ পৃষ্ঠাগুলি সংরক্ষণ করুন।
REST API অ্যাক্সেস
বুকমার্ক ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করুন এবং একটি পরিষ্কার REST API-এর মাধ্যমে অন্যান্য টুলের সাথে একত্রিত করুন।
কেন Hostinger-এ Linkding রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।