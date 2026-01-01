এক ক্লিকে Readur স্থাপন করুন।
ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা OCR ব্যবহার করে স্ক্যান করা ফাইল এবং ছবিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধানযোগ্য আর্কাইভে পরিণত করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Readur দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Readur হলো একটি ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা OCR প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাগজের ডকুমেন্ট, স্ক্যান করা ফাইল এবং ইমেজকে সার্চযোগ্য ডিজিটাল আর্কাইভে রূপান্তরিত করে। এটি PDF, ইমেজ এবং Office ফাইল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ আপলোড বা একটি স্বয়ংক্রিয় ওয়াচ ফোল্ডারের মাধ্যমে গ্রহণ করে, মূল ফাইল পরিবর্তন না করে টেক্সট এক্সট্র্যাক্ট করে এবং দ্রুত ফুল-টেক্সট সার্চের জন্য PostgreSQL-এ সবকিছু ইনডেক্স করে।
Readur নিজে হোস্ট করলে সংবেদনশীল ডকুমেন্টগুলো — আইনি রেকর্ড, মেডিকেল ফাইল, আর্থিক রসিদ — আপনার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা কপি সংরক্ষণ করতে বা কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারে এমন তৃতীয় পক্ষের OCR পরিষেবাগুলিতে আপলোড করার প্রয়োজন হয় না। টোকেন-ভিত্তিক অথেন্টিকেশন এবং কনফিগারযোগ্য OCR সেটিংস আপনাকে প্রসেসিং কনকারেন্সি, ভাষা সনাক্তকরণ এবং ফাইল টাইপ সীমাবদ্ধতার উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Readur-এর মূল ফিচারগুলো
OCR পাঠ্য নিষ্কাশন
স্ক্যান করা পিডিএফ এবং ছবি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেক্সট বের করে যাতে প্রতিটি ডকুমেন্ট ম্যানুয়াল ট্রান্সক্রিপশন ছাড়াই অনুসন্ধানযোগ্য হয়।
ওয়াচ ফোল্ডার অটোমেশন
একটি নিরীক্ষিত ফোল্ডারে ফাইলগুলি রাখলে Readur সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়া করে এবং সূচীবদ্ধ করে, যা বাল্ক ইনজেশনের জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক আপলোড ধাপগুলি দূর করে।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
PostgreSQL-সমর্থিত পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান আপনার সম্পূর্ণ সংরক্ষণাগার জুড়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিক নথিগুলি ফিরিয়ে দেয়, যেখানে ফিল্টারিং এবং র্যাঙ্কিং অন্তর্নির্মিত রয়েছে।
অ-ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াকরণ
মূল ফাইলগুলি আপলোড করার সময় যেমন ছিল ঠিক তেমনই সংরক্ষিত থাকে — OCR টেক্সট আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয় যাতে মূল নথিগুলি বিট-টু-বিট অভিন্ন থাকে।
বহু-ফরম্যাট সাপোর্ট
পিডিএফ, সাধারণ চিত্র বিন্যাস, প্লেইন টেক্সট, আরটিএফ এবং অফিস ডকুমেন্টগুলিকে বিন্যাস-নির্দিষ্ট ওয়ার্কফ্লো ছাড়াই একটি একক সমন্বিত আর্কাইভে পরিচালনা করে।
কেন Hostinger-এ Readur রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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