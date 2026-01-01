এক ক্লিকে LinkStack স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড লিঙ্ক-ইন-বায়ো প্ল্যাটফর্ম যা অসীম লিঙ্ক এবং সম্পূর্ণ ডিজাইন নিয়ন্ত্রণ সহ ব্র্যান্ডেড ল্যান্ডিং পেজ তৈরির জন্য।
LinkStack-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LinkStack দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লিঙ্কস্ট্যাক হল একটি ওপেন-সোর্স লিঙ্ক-ইন-বায়ো প্ল্যাটফর্ম যা নির্মাতা, ব্যবসা এবং সংস্থাগুলিকে তাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক একটি একক কাস্টমাইজযোগ্য ল্যান্ডিং পৃষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত করতে দেয়। PHP এবং Laravel-এর উপর নির্মিত, এটি আনলিমিটেড লিঙ্ক, কাস্টম থিম, সোশ্যাল আইকন, ক্লিক অ্যানালিটিক্স এবং মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট সরবরাহ করে — যা Linktree-এর মতো বাণিজ্যিক বিকল্পগুলি সাধারণত পেইড টায়ারের পিছনে লক করে রাখে।
আপনার নিজের VPS-এ লিঙ্কস্ট্যাক স্ব-হোস্টিং করলে ভিজিটর অ্যানালিটিক্স, ক্লিক ডেটা এবং পেজ কনফিগারেশন সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-পৃষ্ঠা সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই, বিনামূল্যে টায়ারে কোনো ইনজেক্টেড বিজ্ঞাপন ছাড়াই এবং তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম দ্বারা আপনার বায়ো লিঙ্ক স্থগিত হওয়ার কোনো ঝুঁকি ছাড়াই। Traefik-এর মাধ্যমে একটি কাস্টম ডোমেইন সংযুক্ত করুন এবং পৃষ্ঠাটি আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর একটি সম্পূর্ণ ব্র্যান্ডেড অংশ হয়ে উঠবে।
LinkStack-এর মূল ফিচারগুলো
আনলিমিটেড লিঙ্ক
একটি SaaS প্রদানকারীর কাছ থেকে মাসিক সীমা, আইটেম সীমা, বা প্রতি-লিঙ্ক ফি ছাড়াই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি লিঙ্ক, বিভাগ এবং পৃষ্ঠা যোগ করুন।
কাস্টম থিম
আপনার ব্র্যান্ডের সাথে মানানসই করতে বিল্ট-ইন থিম থেকে বেছে নিন অথবা কাস্টম CSS, ব্যাকগ্রাউন্ড, বোতামের আকার এবং অ্যানিমেশন ব্যবহার করে পৃষ্ঠাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নতুন করে সাজান।
বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্স
আপনার দর্শকদের ব্রাউজারে তৃতীয় পক্ষের ট্র্যাকিং পিক্সেল প্রবেশ না করিয়ে, অ্যাডমিন প্যানেলের ভিতরে পৃষ্ঠা দর্শন এবং প্রতি-লিঙ্ক ক্লিক গণনা ট্র্যাক করুন।
একাধিক ব্যবহারকারী সমর্থন
আলাদা ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট, ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস এবং একটি ইনস্ট্যান্সে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন সহ সম্পূর্ণ দল বা এজেন্সির জন্য পৃষ্ঠা হোস্ট করুন।
সোশ্যাল এবং কাস্টম আইকন
প্রধান সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির জন্য আইকন যোগ করুন এবং কাস্টম আপলোড করা আইকন, যাতে লিঙ্কগুলি দৃশ্যত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে চেনা যায়।
ওয়ান-ক্লিক আপডেটার
বিল্ট-ইন আপডেটার ব্যবহার করে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে সরাসরি নতুন রিলিজ প্রয়োগ করুন, কন্টেইনার পুনরায় তৈরি না করেই আপনার ইনস্ট্যান্সকে আপ-টু-ডেট রাখুন।
কেন Hostinger-এ LinkStack রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।