এক ক্লিকে চেসায়ার ক্যাট এআই স্থাপন করুন।
যেকোনো LLM প্রদানকারীর জন্য বিল্ট-ইন RAG, প্লাগইন এবং ফাংশন কলিং সহ উৎপাদন-উপযোগী এআই এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক।
Cheshire Cat AI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cheshire Cat AI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Cheshire Cat AI হলো মাইক্রোসার্ভিস হিসেবে প্রোডাকশন AI এজেন্ট তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক। মেমরি, টুলস এবং কনভারসেশনাল ফর্মের জন্য আলাদা লাইব্রেরি একত্রিত করার পরিবর্তে, ক্যাট একটি বিল্ট-ইন Qdrant ভেক্টর স্টোর, একটি প্লাগইন সিস্টেম, ইভেন্ট হুক এবং ফাংশন কলিং সহ একটি API-ফার্স্ট রানটাইম সরবরাহ করে — যাতে একই এজেন্ট একটি চ্যাটবট, একটি অভ্যন্তরীণ টুল, অথবা একটি কাস্টমার-ফেসিং অ্যাসিস্ট্যান্টকে একটি একক ব্যাকএন্ড থেকে শক্তি যোগাতে পারে।
ফ্রেমওয়ার্কটি মডেল-অ্যাগনস্টিক এবং যেকোনো LangChain-কম্প্যাটিবল LLM এবং এম্বেডারের সাথে কাজ করে, যার মধ্যে OpenAI, Anthropic, Ollama এবং সেলফ-হোস্টেড মডেল অন্তর্ভুক্ত। আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং কথোপকথনের ইতিহাস, এম্বেডিং এবং প্লাগইন কোড আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, মাল্টিইউজার সাপোর্ট এবং টিম ডিপ্লয়মেন্টের জন্য গ্র্যানুলার পারমিশন সহ।
Cheshire Cat AI-এর মূল ফিচারগুলো
বিল্ট-ইন RAG
একটি সমন্বিত Qdrant ভেক্টর মেমরি নথি গ্রহণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ স্মরণ করে, যাতে এজেন্টরা জেনেরিক মডেল জ্ঞান থেকে নয় বরং আপনার ডেটা থেকে উত্তর দেয়।
প্লাগইন সিস্টেম
অ্যাডমিন প্যানেলে পাইথন প্লাগইনগুলি যুক্ত করুন টুলস, হুকস এবং কথোপকথনমূলক ফর্ম যোগ করার জন্য, কোর ফর্ক না করেই — ইমেজ পুনর্নির্মাণের পরিবর্তে রানটাইমে আচরণ প্রসারিত করুন।
যেকোনো এলএলএম প্রদানকারী
প্রতিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খরচ, লেটেন্সি এবং ডেটা রেসিডেন্সি ভারসাম্য বজায় রাখতে অ্যাডমিন UI থেকে ওপেনএআই, অ্যানথ্রপিক, ওলামা, এবং অন্যান্য ল্যাংচেইন-সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
REST এবং WebSocket API
একটি কাস্টমাইজযোগ্য REST API ব্যবহার করে অথবা ওয়েবসকেটের মাধ্যমে চ্যাট করে এজেন্টকে যেকোনো ফ্রন্টএন্ডে এম্বেড করুন, প্রতিটি ট্রান্সপোর্টের জন্য আলাদা API কী সহ সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের জন্য।
কথোপকথনমূলক ফর্ম
Pydantic-সমর্থিত ফর্মগুলি সংজ্ঞায়িত করুন যা বুকিং বা অর্ডারের মতো বহু-ধাপের কথোপকথনকে পরিচালিত করে, এজেন্টকে কাঠামোগত ডেটা সংগ্রহ করতে দেয় এবং কথোপকথনকে স্বাভাবিক রাখে।
কেন Hostinger-এ Cheshire Cat AI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।