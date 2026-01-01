এক ক্লিকে flatnotes ইনস্টল করুন।
ডেটাবেস-বিহীন, স্ব-হোস্টেড নোট নেওয়ার অ্যাপ যা আপনার সমস্ত নোট প্লেইন মার্কডাউন ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করে।
flatnotes-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
flatnotes দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
flatnotes হল একটি মিনিমালিস্ট, স্ব-হোস্টেড নোট-নেওয়ার অ্যাপ্লিকেশন যা একটি একক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি: আপনার নোটগুলি সাধারণ মার্কডাউন ফাইল, এর বেশি কিছু নয়। এখানে কোনো ডেটাবেস নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই এবং কোনো জটিল ডেটা কাঠামো নেই — শুধু আপনার সার্ভারে থাকা টেক্সট ফাইল যা আপনি যেকোনো টুল দিয়ে পড়তে, সম্পাদনা করতে এবং ব্যাক আপ করতে পারেন। পরিষ্কার ইন্টারফেস মনোযোগ বিঘ্নকারী বিষয়গুলি সরিয়ে দেয় যাতে আপনি উইকিলিঙ্ক এবং ফুল-টেক্সট সার্চের মাধ্যমে লেখা, সংগঠিত করা এবং ধারণাগুলিকে সংযুক্ত করার উপর মনোযোগ দিতে পারেন।
আপনার VPS-এ flatnotes স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার ব্যক্তিগত চিন্তা, গবেষণার নোট এবং জার্নালগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যেই থাকে — কখনও স্ক্যান করা হয় না, কখনও খনন করা হয় না, কখনও তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার শর্তাবলী পরিবর্তনের অধীন হয় না। ব্যাকআপগুলি একটি ফোল্ডার কপি করার মতোই সহজ, এবং আপনার নোটগুলি চিরকাল পোর্টেবল থাকে।
flatnotes-এর মূল ফিচারগুলো
ডেটাবেস-বিহীন স্টোরেজ
প্রতিটি নোট ডিস্কে একটি সাধারণ মার্কডাউন ফাইল — কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই, যা ব্যাকআপ এবং মাইগ্রেশনকে অত্যন্ত সহজ করে তোলে।
উইকিলিঙ্ক সংযোগ
উইকিলিঙ্ক ব্যবহার করে নোট জুড়ে ধারণাগুলিকে সংযুক্ত করুন, আপনার সংগ্রহকে একটি ব্যক্তিগত জ্ঞান নেটওয়ার্কে পরিণত করুন।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
ম্যানুয়াল ট্যাগিং ছাড়াই আপনার সমস্ত নোট জুড়ে তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো ধারণা, স্নিপেট বা রেফারেন্স খুঁজে পেতে অনুসন্ধান করুন।
দ্বৈত সম্পাদনা মোড
আপনার পছন্দ বা লেখার কাজের উপর নির্ভর করে রও মার্কডাউন এবং একটি WYSIWYG ভিজ্যুয়াল এডিটরের মধ্যে স্যুইচ করুন।
ট্যাগ সংগঠন
ট্যাগ ব্যবহার করে নোটগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করুন এবং ফিল্টার করুন যাতে বিশাল ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডার জুড়ে দ্রুত নেভিগেট করা যায়।
কেন Hostinger-এ flatnotes রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।