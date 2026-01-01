এক ক্লিকে GoCD ইনস্টল করুন।
শক্তিশালী পাইপলাইন মডেলিং, ভ্যালু স্ট্রিম ম্যাপিং এবং জটিল রিলিজ ওয়ার্কফ্লোর জন্য নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা সহ ওপেন-সোর্স কন্টিনিউয়াস ডেলিভারি সার্ভার।
GoCD-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GoCD দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GoCD হলো থটওয়ার্কস (ThoughtWorks) দ্বারা তৈরি একটি কন্টিনিউয়াস ডেলিভারি সার্ভার, যা বেসিক CI-এর বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ সফটওয়্যার ডেলিভারি পাইপলাইন মডেল করে। এর মূল শক্তি হলো ফ্যান-ইন (fan-in) এবং ফ্যান-আউট (fan-out) নির্ভরতা সহ জটিল পাইপলাইন সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা, যা টিমগুলোকে একাধিক পর্যায়, পরিবেশ এবং সমান্তরাল ট্র্যাক জুড়ে কমিট (commit) থেকে প্রোডাকশন (production) পর্যন্ত কোড কীভাবে চলে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে দেয়।
ভ্যালু স্ট্রিম ম্যাপ (Value Stream Map) ভিউ টিমগুলোকে সম্পূর্ণ পাইপলাইন জুড়ে প্রতিটি বিল্ড (build) এবং ডিপ্লয়মেন্টের (deployment) রিয়েল-টাইম ভিজ্যুয়ালাইজেশন (real-time visualization) দেয়, যা বাধাগুলি চিহ্নিত করা এবং যেকোনো রিলিজের (release) অবস্থা বোঝা সহজ করে তোলে। GoCD একটি লাইটওয়েট (lightweight) সার্ভার-এন্ড-এজেন্ট (server-and-agent) আর্কিটেকচারের (architecture) মাধ্যমে চলে, তাই আরও এজেন্ট (agent) যোগ করে বিল্ড ক্ষমতা সহজেই বাড়ানো যায়। সেলফ-হোস্টিং (Self-hosting) নিশ্চিত করে যে আপনার পাইপলাইন কনফিগারেশন (configurations), আর্টিফ্যাক্টস (artifacts) এবং ডিপ্লয়মেন্ট হিস্টরি (deployment history) সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
GoCD-এর মূল ফিচারগুলো
ভ্যালু স্ট্রিম ম্যাপিং
রিয়েল টাইমে সম্পূর্ণ পাইপলাইন জুড়ে প্রতিটি বিল্ড এবং ডিপ্লয়মেন্ট কল্পনা করুন, যার ফলে বাধা এবং রিলিজের অবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হয়।
পাইপলাইন মডেলিং
কোড কমিট থেকে প্রোডাকশন পর্যন্ত কীভাবে প্রবাহিত হয় তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য পাইপলাইনগুলির মধ্যে জটিল ফ্যান-ইন এবং ফ্যান-আউট নির্ভরতা মডেল করুন।
সমান্তরাল এক্সিকিউশন
বিল্ডের সময় কমাতে এবং অবকাঠামোর ব্যবহার সর্বাধিক করতে একটি পাইপলাইনের মধ্যে একাধিক পর্যায় এবং কাজ সমান্তরালভাবে চালান।
এজেন্ট-ভিত্তিক স্কেলিং
অনুভূমিকভাবে ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিল্ড এজেন্ট যোগ করুন — প্রতিটি এজেন্ট সার্ভার থেকে কাজ গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে স্বাধীনভাবে চালায়।
কোড হিসাবে পাইপলাইন
আপনার গিট রিপোজিটরিতে পাইপলাইন কনফিগারেশন সংরক্ষণ করুন এবং GoCD স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি পুশে পরিবর্তনগুলি সিঙ্ক ও প্রয়োগ করুক।
কেন Hostinger-এ GoCD রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।