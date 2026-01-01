এক ক্লিকে ফ্লেম ইনস্টল করুন।
আপনার ব্যক্তিগত সার্ভার এবং হোমল্যাব সার্ভিসগুলোর জন্য সেল্ফ-হোস্টেড স্টার্টপেজ এবং হোম ড্যাশবোর্ড।
Flame-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Flame দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফ্লেম হল একটি সেলফ-হোস্টেড স্টার্টপেজ যা আপনার সার্ভারকে আপনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন এবং বুকমার্কের জন্য একটি সুসংগঠিত হাবে পরিণত করে। সবকিছু একটি বিল্ট-ইন GUI-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় — কোনো কনফিগার ফাইল এডিট করার প্রয়োজন নেই, কোনো রিস্টার্টের প্রয়োজন নেই। অ্যাপ যোগ করুন, বুকমার্ক অর্গানাইজ করুন এবং ব্রাউজার থেকে সম্পূর্ণভাবে চেহারা কাস্টমাইজ করুন।
হোস্টেড ড্যাশবোর্ড সার্ভিসগুলোর বিপরীতে, ফ্লেম সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজের VPS-এ চলে, আপনার সার্ভিস ইনভেন্টরি এবং বুকমার্কগুলো ব্যক্তিগত রাখে। এর ডকার লেবেল ইন্টিগ্রেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান কন্টেইনারগুলো আবিষ্কার করে, তাই আপনি নতুন সার্ভিস স্থাপন করার সাথে সাথে আপনার ড্যাশবোর্ড আপ টু ডেট থাকে।
Flame-এর মূল ফিচারগুলো
GUI-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
কোনো কনফিগার ফাইল সম্পাদনা না করেই সরাসরি ওয়েব ইন্টারফেস থেকে অ্যাপ্লিকেশন এবং বুকমার্ক যোগ করুন, আপডেট করুন এবং মুছুন।
ডকার স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার
ডকার লেবেল পড়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান কন্টেইনারগুলি সনাক্ত করে, আপনার ড্যাশবোর্ডকে স্থাপন করা পরিষেবাগুলির সাথে সিঙ্কে রাখে।
সমন্বিত অনুসন্ধান
বিল্ট-ইন সার্চ বার ১১টি ওয়েব সার্চ প্রোভাইডার সমর্থন করে এবং রিয়েল টাইমে স্থানীয় অ্যাপ ও বুকমার্ক ফিল্টার করে।
কাস্টম থিম
১৫টি বিল্ট-ইন রঙের থিম থেকে বেছে নিন অথবা কাস্টম থিম এডিটর এবং CSS ওভাররাইড ব্যবহার করে আপনার নিজের তৈরি করুন।
আবহাওয়া উইজেট
একটি বিনামূল্যে ওয়েদার API কী এবং আপনার অবস্থানের স্থানাঙ্ক ব্যবহার করে আপনার ড্যাশবোর্ডে সরাসরি আবহাওয়ার অবস্থা প্রদর্শন করুন।
কেন Hostinger-এ Flame রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।