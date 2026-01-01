এক ক্লিকে Koillection স্থাপন করুন।
যেকোনো ধরনের ভৌত বা ডিজিটাল সংগ্রহ সংগঠিত ও ক্যাটালগ করার জন্য স্ব-হোস্টেড সংগ্রহ ব্যবস্থাপক।
Koillection-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Koillection দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Koillection হল একটি স্ব-হোস্টেড সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্লিকেশন যা আপনাকে যেকোনো কিছু ক্যাটালগ করতে দেয় — বই, ভিনাইল রেকর্ড, ভিডিও গেম, স্ট্যাম্প, ট্রেডিং কার্ড, অথবা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করা অন্য যেকোনো সংগ্রহ। ক্লাউড-ভিত্তিক ক্যাটালগিং পরিষেবাগুলির থেকে ভিন্ন, Koillection সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজের সার্ভারে চলে, আপনার সংগ্রহের ডেটা ব্যক্তিগত এবং আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
একটি পরিষ্কার, প্রতিক্রিয়াশীল ইন্টারফেস সহ Symfony-এর উপর নির্মিত, Koillection কাস্টম মেটাডেটা ক্ষেত্র এবং ওয়েব স্ক্র্যাপার সমর্থন করে, যাতে আপনি আপনার সংগ্রহের প্রকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আইটেমগুলিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। একটি সম্পূর্ণ REST API বাহ্যিক সরঞ্জামগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে, এবং বহু-ভাষা সমর্থন বক্সের বাইরে 11+ ভাষা কভার করে।
Koillection-এর মূল ফিচারগুলো
যেকোনো সংগ্রহ প্রকার
পূর্ব-নির্মিত টেমপ্লেট দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে বই, গেম, ভিনাইল, স্ট্যাম্প, বা অন্য যেকোনো সংগ্রহযোগ্য জিনিসের ক্যাটালগ করুন।
কাস্টম মেটাডেটা ফিল্ডস
একটি জেনেরিক স্কিমার সাথে মানিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে আপনার সংগ্রহের সাথে মানানসই সঠিক ক্ষেত্র এবং ডেটা কাঠামো সংজ্ঞায়িত করুন।
ওয়েব স্ক্র্যাপার সমর্থন
আপনার আইটেমগুলিকে কভার, বিবরণ এবং বিশদ বিবরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করতে বাহ্যিক ওয়েবসাইট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেটাডেটা টানুন।
REST API অ্যাক্সেস
আপনার সংগ্রহের ডেটা একটি সম্পূর্ণ REST API-এর মাধ্যমে উন্মুক্ত করুন, যা কাস্টম অ্যাপ বা অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোর সাথে একীকরণ সক্ষম করে।
বহুভাষিক ইন্টারফেস
আপনার নিজের ভাষায় Koillection ব্যবহার করুন — ১১টিরও বেশি ভাষা সমর্থিত, ইংরেজি এবং ফরাসি সম্পূর্ণ কভারেজ সহ।
কেন Hostinger-এ Koillection রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।