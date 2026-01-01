এক ক্লিকে বুকস্ট্যাক স্থাপন করুন।
সুসংগঠিত দলীয় ডকুমেন্টেশনের জন্য একটি সুসংগঠিত বই, অধ্যায় এবং পৃষ্ঠাগুলির অনুক্রম সহ স্ব-হোস্টেড উইকি প্ল্যাটফর্ম।
BookStack-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
BookStack দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
BookStack হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স উইকি যা লারাভেলের উপর নির্মিত এবং ডকুমেন্টেশনকে বই, অধ্যায় এবং পৃষ্ঠাগুলির একটি তিন-স্তরীয় শ্রেণিবিন্যাসে সংগঠিত করে — যেভাবে মানুষ স্বাভাবিকভাবে কাঠামোগত বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করে তার প্রতিচ্ছবি। একটি WYSIWYG এডিটর, বিল্ট-ইন মার্কডাউন মোড এবং draw.io ডায়াগ্রাম ইন্টিগ্রেশন মানে দলগুলি প্ল্যাটফর্ম না ছেড়েই ডকুমেন্টেশন লিখতে এবং চিত্রিত করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ BookStack স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্টেশন — রানবুক, আর্কিটেকচার সিদ্ধান্ত, এইচআর নীতি — সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে, কোনো প্রতি-সিট খরচ ছাড়াই এবং আপনার বিষয়বস্তুতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস ছাড়াই। ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতিগুলি আপনাকে জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতিটি অংশ কে পড়তে বা সম্পাদনা করতে পারবে তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।
BookStack-এর মূল ফিচারগুলো
কাঠামোগত অনুক্রম
বই, অধ্যায় এবং পৃষ্ঠা ডকুমেন্টেশনকে সুসংগঠিত এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য রাখে, এমনকি যখন নলেজ বেস হাজার হাজার এন্ট্রিতে বৃদ্ধি পায়।
WYSIWYG এবং Markdown এডিটর
লেখকরা তাদের পছন্দের সম্পাদনার অভিজ্ঞতা বেছে নেন — একটি ভিজ্যুয়াল ব্লক এডিটর অথবা লাইভ প্রিভিউ সহ কাঁচা মার্কডাউন — প্রতি পৃষ্ঠার ভিত্তিতে।
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি
বই, অধ্যায় এবং পৃষ্ঠা স্তরে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ আপনাকে দল, ঠিকাদার এবং সাধারণ পাঠকদের মধ্যে ডকুমেন্টেশন ভাগ করতে দেয়।
ফুল-টেক্সট সার্চ
সমস্ত পৃষ্ঠার লেখা, শিরোনাম এবং মেটাডেটা জুড়ে দ্রুত অনুসন্ধানের ফলে ব্যবহারকারীরা বিষয়বস্তু কোথায় ফাইল করা আছে তা না জেনেই উত্তর খুঁজে পায়।
পেজ সংশোধনের ইতিহাস
প্রতিটি সম্পাদনা পার্থক্য দেখার সুবিধা এবং এক-ক্লিক রোলব্যাক সহ সংস্করণ করা হয়, যা সহযোগী ডকুমেন্টেশনের জন্য একটি নিরীক্ষা পথ এবং নিরাপত্তা জাল প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ BookStack রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।