এক ক্লিকে OpenPanel স্থাপন করুন।
গোপনীয়তা-প্রথম ওপেন-সোর্স পণ্য বিশ্লেষণ, ইভেন্ট ট্র্যাকিং, ব্যবহারকারী ফানেল, সেশন রিপ্লে এবং রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড সহ।
OpenPanel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenPanel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেনপ্যানেল একটি স্ব-হোস্টেড অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম যা প্রোডাক্ট টিমের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা সাস প্রাইসিং বা তৃতীয় পক্ষের ডেটা এক্সপোজার ছাড়াই মিক্সপ্যানেলের মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টি চান। এটি কাস্টম ইভেন্ট ট্র্যাক করে, ব্যবহারকারীর প্রোফাইল তৈরি করে এবং রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করে, যার মধ্যে ফানেল, কোহর্ট, A/B পরীক্ষার ফলাফল এবং সেশন রিপ্লে অন্তর্ভুক্ত — সবই একটি একক ইন্টারফেস থেকে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ স্থাপন করলে কাঁচা ইভেন্ট ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। কোনো ইভেন্ট-প্রতি ফি নেই, কোনো স্যাম্পলিং সীমা নেই এবং ব্যবহারকারীর ডেটা বাহ্যিক পরিষেবার মাধ্যমে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ক্লিকহাউস অ্যানালিটিক্স ব্যাকএন্ডকে শক্তি যোগায়, ফলে আপনার ইভেন্টের পরিমাণ বাড়লেও ড্যাশবোর্ডগুলি প্রতিক্রিয়াশীল থাকে।
OpenPanel-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড
লাইভ ইভেন্ট স্ট্রিম এবং মূল পণ্যের মেট্রিক্স তাৎক্ষণিকভাবে দেখুন, ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ এবং ড্যাশবোর্ড আপডেটের মধ্যে কোনো বিলম্ব ছাড়াই।
ফানেল বিশ্লেষণ
আপনার পণ্যের প্রবাহে ব্যবহারকারীরা ঠিক কোথায় বাদ পড়ে তা শনাক্ত করতে বহু-ধাপের রূপান্তর ফানেল নির্ধারণ করুন।
সেশন রিপ্লে
বিল্ট-ইন গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ সহ ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীর সেশনগুলি রেকর্ড এবং পুনরায় চালান, যাতে সংবেদনশীল ইনপুট ক্ষেত্রগুলি গোপন করা যায়।
কোহর্ট এবং রিটেনশন
ব্যবহারকারীদের সাধারণ আচরণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা দলবদ্ধ করুন এবং পরিমাপ করুন যে কীভাবে ব্যস্ততা বিভিন্ন সময়কালে পরিবর্তিত হয়।
এ/বি পরীক্ষা
বাহ্যিক পরীক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই রূপান্তর প্রভাব পরিমাপ করতে ওপেনপ্যানেলে সরাসরি পরীক্ষার ভ্যারিয়েন্টগুলি ট্র্যাক করুন।
কুকিবিহীন ট্র্যাকিং
ফিঙ্গারপ্রিন্ট-মুক্ত, কুকিলেস ইভেন্ট ট্র্যাকিং আপনার অ্যানালিটিক্সকে GDPR-সম্মত রাখে কুকি সম্মতি ব্যানার ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ OpenPanel রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।