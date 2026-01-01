এক ক্লিকে AstrBot ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম এআই চ্যাটবট ফ্রেমওয়ার্ক যা বৃহৎ ভাষার মডেলগুলিকে আপনার প্রিয় মেসেজিং অ্যাপগুলির সাথে সংযুক্ত করে।
AstrBot-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AstrBot দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
AstrBot হল একটি শক্তিশালী ওপেন-সোর্স চ্যাটবট প্ল্যাটফর্ম যা বৃহৎ ভাষা মডেল এবং জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন যেমন টেলিগ্রাম, ডিসকর্ড, স্ল্যাক, উইচ্যাট, কিউকিউ, ডিংটক, ফেইশু এবং লাইন-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। 25,000-এর বেশি গিটহাব স্টার সহ, এটি মাল্টিমোডাল সাপোর্ট, নলেজ বেস, নিরাপদ কোড এক্সিকিউশনের জন্য একটি এজেন্ট স্যান্ডবক্স এবং এমসিপি (মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল) ইন্টিগ্রেশন সহ কথোপকথনমূলক এআই অভিজ্ঞতা তৈরির জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো সরবরাহ করে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ AstrBot স্ব-হোস্ট করলে আপনার এপিআই কী, কথোপকথনের ইতিহাস এবং নলেজ বেস ডেটা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত থাকে। বিল্ট-ইন মার্কেটপ্লেস থেকে ইনস্টলযোগ্য 1,000-এর বেশি কমিউনিটি প্লাগইন এবং কনফিগারেশনের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ইউআই সহ, আপনি তৃতীয় পক্ষের হোস্ট করা পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর না করে এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড এআই চ্যাটবট অবকাঠামো পান।
AstrBot-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং
একটি একক অ্যাস্ট্রবট ডিপ্লয়মেন্ট টেলিগ্রাম, ডিসকর্ড, স্ল্যাক, উইচ্যাট, কিউকিউ, ডিংটক, ফেইশু, লাইন এবং আরও অনেক কিছুর সাথে একই সাথে সংযুক্ত করুন।
প্লাগইন মার্কেটপ্লেস
১,০০০টিরও বেশি কমিউনিটি প্লাগইন থেকে এক ক্লিকেই ইনস্টল করুন ক্ষমতা বাড়াতে — মডারেশন টুলস, শিডিউলার, ইন্টিগ্রেশন এবং আরও অনেক কিছু।
এজেন্ট স্যান্ডবক্স
কথোপকথনের সময় একটি বিচ্ছিন্ন স্যান্ডবক্সের মধ্যে নিরাপদে কোড চালান, হোস্ট সিস্টেমকে উন্মুক্ত না করে শক্তিশালী এজেন্টিক ওয়ার্কফ্লো সক্ষম করে।
নলেজ বেস সহায়তা
আপনার বটগুলিতে কাস্টম নলেজ বেস সংযুক্ত করুন যাতে তারা জেনেরিক প্রশিক্ষণ ডেটার পরিবর্তে আপনার নিজস্ব নথি এবং ডেটার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
MCP ইন্টিগ্রেশন
মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল সমর্থন অ্যাস্ট্রবটকে বাহ্যিক সরঞ্জাম এবং ডেটা উৎস ব্যবহার করতে দেয়, যা সাধারণ চ্যাটের বাইরে উন্নত এজেন্টিক আচরণগুলি আনলক করে।
কেন Hostinger-এ AstrBot রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।