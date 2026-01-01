এক ক্লিকে Saltcorn ইনস্টল করুন।
ব্যাকএন্ড কোড না লিখে ডেটাবেস-চালিত ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপস তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড অ্যাপ্লিকেশন বিল্ডার।
Saltcorn-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Saltcorn দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Saltcorn হলো ডেটাবেস-চালিত ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ভিজ্যুয়ালি তৈরি করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্ম। টেবিল সংজ্ঞায়িত করুন, রিচ ফিল্ড টাইপ কনফিগার করুন, একটি ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ বিল্ডারে লেআউট ডিজাইন করুন, অ্যাকশন এবং ওয়ার্কফ্লো সংযুক্ত করুন, এবং Saltcorn ব্যাকএন্ড, অথেন্টিকেশন, REST API এবং রেন্ডারিং পরিচালনা করে — কোনো গ্লু কোডের প্রয়োজন নেই।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Saltcorn সেলফ-হোস্ট করা গ্রাহকের ডেটা, অভ্যন্তরীণ রেকর্ড এবং আপলোড করা ফাইল একটি SaaS ভেন্ডরের ডেটাবেসের পরিবর্তে আপনার অবকাঠামোর মধ্যে রাখে। আপনি রিটেনশন, ইন্টিগ্রেশন, প্লাগইন ইনস্টল এবং অ্যাক্সেস রোল নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আপনার টিম বা দর্শক বাড়ার সাথে সাথে প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য এড়াতে পারেন। এই ডিপ্লয়মেন্ট PostgreSQL এবং ডেটাবেস ও আপলোড করা ফাইল উভয়ের জন্য পারসিস্টেন্ট ভলিউম সহ আসে।
Saltcorn-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল লেআউট বিল্ডার
তালিকা ডিজাইন করুন, সম্পাদনা করুন এবং ভিউ দেখান একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বিল্ডার ব্যবহার করে যা Craft.js দ্বারা চালিত, ফিল্ড, অ্যাকশন এবং এমবেডেড কম্পোনেন্ট মিশ্রিত করে টেমপ্লেটিং কোড ছাড়াই।
সম্পর্কযুক্ত সারণী
আপনার ডেটা টাইপ করা কলাম, ফরেন কী, গণনা করা ক্ষেত্র এবং সীমাবদ্ধতা সহ একটি সত্যিকারের PostgreSQL-সমর্থিত স্কিমাতে মডেল করুন, একটি ফ্ল্যাট স্প্রেডশীটের পরিবর্তে।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
সরাসরি অ্যাডমিন UI থেকে নতুন ফিল্ড টাইপ, থিম, ইন্টিগ্রেশন, অথেন্টিকেশন প্রোভাইডার এবং এক্সটার্নাল ডেটা সোর্সের জন্য কমিউনিটি প্লাগইন ইনস্টল করুন।
ওয়ার্কফ্লো এবং অ্যাকশন
রেকর্ড পরিবর্তন হলে সার্ভার-সাইড অ্যাকশন, নির্ধারিত কাজ, ওয়েবহুক এবং ব্লক্লি-ভিত্তিক ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করুন, যাতে কাস্টম পরিষেবা ছাড়াই ব্যবসায়িক যুক্তি স্বয়ংক্রিয় করা যায়।
ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার
ব্যবহারকারীর ভূমিকা এবং প্রতি-ভিউ অনুমতি সংজ্ঞায়িত করুন যাতে অভ্যন্তরীণ অ্যাডমিন, গ্রাহক অ্যাকাউন্ট এবং সাধারণ দর্শকরা প্রত্যেকে ঠিক সেই ডেটা দেখতে পায় যা তাদের দেখা উচিত।
মোবাইল এবং অফলাইন
আপনার সল্টকর্ন স্কিমা এবং ভিউ থেকে ক্যাপাসিটর-ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ তৈরি করুন, অফলাইন ডেটা সিঙ্ক সহ যা কেন্দ্রীয় পোস্টগ্রেএসকিউএল স্টোরে ফিরে যাবে।
কেন Hostinger-এ Saltcorn রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।