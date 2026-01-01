এক ক্লিকে Paymenter ইনস্টল করুন।
হোস্টিং কোম্পানিগুলোর জন্য তৈরি একটি ওপেন-সোর্স বিলিং এবং সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যেখানে স্ট্রাইপ, পেপ্যাল এবং স্বয়ংক্রিয় প্রভিশনিং ইন্টিগ্রেশন রয়েছে।
Paymenter-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Paymenter দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Paymenter হলো একটি ওপেন-সোর্স বিলিং প্ল্যাটফর্ম, যা বিশেষভাবে হোস্টিং কোম্পানি এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাদের প্রতি-ট্রানজ্যাকশন ফি বা মালিকানাধীন লাইসেন্সিং খরচ ছাড়াই পেশাদার সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন। এটি সম্পূর্ণ গ্রাহক জীবনচক্র পরিচালনা করে — সার্ভিস প্রভিশনিং থেকে শুরু করে ইনভয়েস তৈরি এবং পেমেন্ট সংগ্রহ পর্যন্ত — Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk, এবং DirectAdmin-এর জন্য নেটিভ ইন্টিগ্রেশন সহ। একটি পরিচ্ছন্ন অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড সহ Laravel-এর উপর নির্মিত, Paymenter হোস্টিং ব্যবসাগুলিকে তাদের বিলিং অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিক কাস্টমাইজ করার স্বাধীনতা দেয়।
আপনার VPS-এ Paymenter সেলফ-হোস্টিং করার অর্থ হলো কোনো ট্রানজ্যাকশন মার্কআপ নেই, কোনো গ্রাহক সীমা নেই এবং প্ল্যাটফর্মের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। MariaDB এবং Redis দ্রুত চেকআউট অভিজ্ঞতা এবং রেসপন্সিভ অ্যাডমিন অপারেশনের জন্য স্থানীয়ভাবে চলে, যখন MIT লাইসেন্স আপনাকে আপনার সঠিক ব্যবসায়িক মডেলের সাথে প্ল্যাটফর্মটি পরিবর্তন এবং প্রসারিত করার অনুমতি দেয়।
Paymenter-এর মূল ফিচারগুলো
সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজমেন্ট
নমনীয় চক্র, স্বয়ংক্রিয় নবায়নের অনুস্মারক এবং আনুপাতিক বিলিং সহ পুনরাবৃত্ত বিলিং পরিচালনা করুন যাতে গ্রাহকদের তাদের ব্যবহৃত পরিষেবাগুলির জন্য সর্বদা সঠিকভাবে বিল করা হয়।
স্বয়ংক্রিয় প্রভিশনিং
নতুন পরিষেবা অর্ডার Pterodactyl, cPanel, Plesk, বা DirectAdmin ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংস্থান সরবরাহ করে, যা পেমেন্ট এবং ডেলিভারির মধ্যে ম্যানুয়াল সেটআপ দূর করে।
একাধিক পেমেন্ট গেটওয়ে
স্ট্রাইপ, পেপ্যাল এবং মলি-এর মাধ্যমে সরাসরি পেমেন্ট গ্রহণ করুন, গ্রাহকদের কাস্টম ইন্টিগ্রেশন কাজ ছাড়াই তাদের পছন্দের পেমেন্ট বিকল্পগুলি প্রদান করে।
গ্রাহক স্ব-পরিষেবা পোর্টাল
গ্রাহকরা একটি ব্র্যান্ডেড পোর্টালের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব পরিষেবা, চালান এবং অ্যাকাউন্টের বিবরণ পরিচালনা করেন, যা নিয়মিত বিলিং প্রশ্নের জন্য সমর্থন টিকিটের পরিমাণ হ্রাস করে।
এক্সটেনসিবল প্লাগইন সিস্টেম
প্লাগইন আর্কিটেকচারের মাধ্যমে কাস্টম ইন্টিগ্রেশন, পেমেন্ট গেটওয়ে এবং প্রভিশনিং মডিউল যোগ করুন, মূল প্ল্যাটফর্ম কোড পরিবর্তন না করেই।
কেন Hostinger-এ Paymenter রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।