এক ক্লিকে ড্যাশি স্থাপন করুন।
আপনার সমস্ত সার্ভিস, বুকমার্ক এবং উইজেটগুলো এক জায়গায় সংগঠিত করার জন্য অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য সেল্ফ-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড।
Dashy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dashy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dashy হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড পার্সোনাল ড্যাশবোর্ড যা আপনার সমস্ত সার্ভিস, অ্যাপ্লিকেশন এবং বুকমার্কের জন্য একটি সুন্দর, কাস্টমাইজযোগ্য হোম পেজ প্রদান করে। শত শত বিল্ট-ইন আইকন, একটি বিস্তৃত উইজেট ইকোসিস্টেম এবং একটি ভিজ্যুয়াল কনফিগারেশন এডিটর সহ, আপনি YAML ফাইল এডিট না করেই একটি কাস্টমাইজড ইন্টারফেস তৈরি করতে পারবেন। রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস চেক আপনার সার্ভিসগুলো ক্রমাগত মনিটর করে, যাতে আপনি সর্বদা জানতে পারেন কোনটি সচল আছে।
আপনার VPS-এ Dashy সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ড্যাশবোর্ড যেকোনো ডিভাইস থেকে 24/7 উপলব্ধ থাকবে, সমস্ত কনফিগারেশন ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি, ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এবং আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার টপোলজিতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই — শুধু আপনার চালানো সমস্ত কিছুর জন্য একটি দ্রুত, ব্যক্তিগত এন্ট্রি পয়েন্ট।
Dashy-এর মূল ফিচারগুলো
পরিষেবা স্ট্যাটাস মনিটরিং
আপনার পরিষেবাগুলি অনলাইন আছে কিনা তা ক্রমাগত পরীক্ষা করে এবং লাইভ স্ট্যাটাস সূচকগুলি প্রদর্শন করে যাতে আপনি এক নজরে বিভ্রাটগুলি সনাক্ত করতে পারেন।
ভিজ্যুয়াল কনফিগ এডিটর
আপনার ড্যাশবোর্ডের লেআউট, বিভাগ এবং আইটেমগুলি একটি পয়েন্ট-এন্ড-ক্লিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে সম্পাদনা করুন, YAML কনফিগারেশন ফাইল স্পর্শ না করেই।
সমৃদ্ধ উইজেট ইকোসিস্টেম
আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আরএসএস ফিড, সিস্টেমের পরিসংখ্যান, ঘড়ি এবং আরও অনেক উইজেট যোগ করে ড্যাশবোর্ডকে একটি তথ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করুন।
বিস্তৃত আইকন লাইব্রেরি
400+ পূর্ব-কনফিগার করা পরিষেবা আইকন অন্তর্ভুক্ত এবং কাস্টম আইকন সমর্থন করে, যা আপনার ড্যাশবোর্ডকে দৃশ্যত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নেভিগেট করা সহজ রাখে।
একাধিক পৃষ্ঠা সমর্থন
একাধিক পৃষ্ঠা এবং বিভাগ জুড়ে পরিষেবাগুলি সংগঠিত করুন, বিশৃঙ্খলা ছাড়াই প্রচুর সংখ্যক অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা করা ব্যবহারিক করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Dashy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।