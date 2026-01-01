এক ক্লিকে Manyfold স্থাপন করুন।
আপনার থ্রিডি প্রিন্টিং মডেল লাইব্রেরি সংগঠিত করা, ট্যাগ করা এবং প্রিভিউ করার জন্য সেলফ-হোস্টেড ডিজিটাল অ্যাসেট ম্যানেজার।
Manyfold-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Manyfold দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Manyfold হল একটি ওপেন-সোর্স ডিজিটাল অ্যাসেট ম্যানেজার যা বিশেষভাবে 3D প্রিন্টিং উৎসাহী এবং নির্মাতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা STL, 3MF এবং অন্যান্য মডেল ফাইলের ক্রমবর্ধমান সংগ্রহ সংগঠিত করতে চান। সাধারণ ফাইল ম্যানেজারদের থেকে ভিন্ন, Manyfold নেটিভভাবে 3D ফাইল বোঝে, থাম্বনেইল এবং ইন্টারেক্টিভ প্রিভিউ তৈরি করে, নির্মাতা এবং লাইসেন্স ট্র্যাক করে, এবং ট্যাগ, বিবরণ ও কাস্টম মেটাডেটা সহ সম্পর্কিত অংশগুলিকে লজিক্যাল মডেলে গ্রুপ করে।
আপনার VPS-এ Manyfold চালানো MakerWorld, Printables এবং Thingiverse-এর মতো সাইটগুলি থেকে আপনি যে হাজার হাজার পেইড এবং ফ্রি মডেল সংগ্রহ করেন, সেগুলিকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর একটি ফেডারেটেড ActivityPub লেয়ার রয়েছে যা আপনাকে আপনার লাইব্রেরি একটি বন্ধ মার্কেটপ্লেসের কাছে সমর্পণ না করেই অন্যান্য নির্মাতাদের সাথে সংগ্রহ শেয়ার করতে দেয়।
Manyfold-এর মূল ফিচারগুলো
ইন্টারেক্টিভ 3D প্রিভিউ
STL, 3MF, OBJ, এবং অন্যান্য ফরম্যাট সরাসরি ব্রাউজারে ঘোরান এবং পরিদর্শন করুন, কোনো স্ল্যাসার ডাউনলোড বা খোলা ছাড়াই।
স্মার্ট ট্যাগিং এবং মেটাডেটা
শ্রেণিবদ্ধ ট্যাগ, নির্মাতা, লাইসেন্স এবং কাস্টম ক্ষেত্র ব্যবহার করে মডেলগুলি সংগঠিত করুন যাতে আপনার লাইব্রেরি বাড়ার সাথে সাথে অনুসন্ধানযোগ্য থাকে।
মাল্টিইউজার সংগ্রহ
গ্রানুলার প্রতি-ব্যবহারকারী অনুমতি এবং ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে পরিবার বা ক্লাব সদস্যদের সাথে লাইব্রেরি শেয়ার করুন।
ফেডারেটেড শেয়ারিং
একটি কেন্দ্রীয় বাজারের উপর নির্ভর না করে মডেলগুলি আবিষ্কার এবং আদান-প্রদান করতে ActivityPub এর মাধ্যমে অন্যান্য Manyfold ইনস্ট্যান্স অনুসরণ করুন।
OIDC একক সাইন-অন
আপনার স্ব-হোস্টেড স্ট্যাক জুড়ে প্রমাণীকরণ কেন্দ্রীভূত করতে Manyfold-কে Authentik, Keycloak, বা যেকোনো OIDC প্রদানকারীর সাথে সংযুক্ত করুন।
স্বয়ংক্রিয় লাইব্রেরি স্ক্যানিং
বিদ্যমান মডেলগুলির ফোল্ডারগুলি স্টোরেজ ভলিউমে ড্রপ করুন এবং মেনিফোল্ড তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলিকে আমদানি করে, সদৃশগুলি সরিয়ে ফেলে এবং সূচীবদ্ধ করে।
কেন Hostinger-এ Manyfold রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।