এক ক্লিকে রেমিনা ইনস্টল করুন।
মাল্টি-প্রোটোকল রিমোট ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট যা RDP, VNC, SSH, এবং SPICE সমর্থন করে, যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
Remmina-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Remmina দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Remmina হলো একটি ফিচার-সমৃদ্ধ রিমোট ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট যা একটি একক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে RDP, VNC, SSH, এবং SPICE প্রোটোকল সাপোর্ট করে, যা একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। একটি VPS-এ Remmina কন্টেইনারাইজ করার মাধ্যমে, আপনি Windows সার্ভার, Linux ডেস্কটপ এবং ভার্চুয়াল মেশিনে যেকোনো ডিভাইস থেকে — যেমন ম্যানেজড ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা পাবলিক কম্পিউটার — নেটিভ ক্লায়েন্ট ইনস্টল করা বা প্রতি-ডিভাইস সফটওয়্যার কনফিগার করা ছাড়াই অ্যাক্সেস পান।
একটি VPS-এ Remmina কেন্দ্রীভূত করা একটি সুরক্ষিত জাম্প হোস্ট তৈরি করে যেখানে কানেকশন প্রোফাইল এবং ক্রেডেনশিয়াল এন্ডপয়েন্ট ডিভাইস জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে সংরক্ষণ করা হয়। দলগুলি সমস্ত রিমোট সিস্টেমে শেয়ার করা, ধারাবাহিকভাবে কনফিগার করা অ্যাক্সেস থেকে উপকৃত হয় এবং নতুন সদস্যরা ব্যক্তিগত সেটআপ ছাড়াই অবিলম্বে প্রতিটি প্রয়োজনীয় সার্ভারের সাথে সংযোগ করতে পারে।
Remmina-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক প্রোটোকল অ্যাক্সেস
একই ইন্টারফেস থেকে RDP, VNC, SSH, বা SPICE এর মাধ্যমে সংযোগ করুন, যা উইন্ডোজ সার্ভার, লিনাক্স ডেস্কটপ এবং KVM ভার্চুয়াল মেশিনগুলিকে এক জায়গায় কভার করে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস
একটি ওয়েব ব্রাউজার সহ যেকোনো ডিভাইস থেকে দূরবর্তী সিস্টেম অ্যাক্সেস করুন — পরিচালিত ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা শেয়ার করা ওয়ার্কস্টেশনগুলিতে কোনো নেটিভ ক্লায়েন্ট ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই।
সংরক্ষিত সংযোগ প্রোফাইলসমূহ
প্রতিটি রিমোট সিস্টেমের জন্য সংযোগের বিবরণ এবং শংসাপত্র সংরক্ষণ করুন যাতে দলগুলি হোস্টনেম এবং প্রমাণীকরণ ডেটা পুনরায় প্রবেশ না করেই তাৎক্ষণিকভাবে সংযোগ করতে পারে।
ক্লিপবোর্ড এবং ফাইল স্থানান্তর
ক্লিপবোর্ডের বিষয়বস্তু শেয়ার করুন এবং আপনার স্থানীয় সেশন ও দূরবর্তী সিস্টেমগুলির মধ্যে সমর্থিত প্রোটোকলগুলির মাধ্যমে ফাইল স্থানান্তর করুন নির্বিঘ্ন ক্রস-মেশিন ওয়ার্কফ্লোর জন্য।
কেন্দ্রীভূত শংসাপত্র সঞ্চয়স্থান
রিমোট অ্যাক্সেস পাসওয়ার্ডগুলি নিরাপদ ভিপিএস পরিকাঠামোতে রাখুন, এন্ডপয়েন্ট ডিভাইসের পরিবর্তে যা হারিয়ে যেতে পারে, চুরি হতে পারে বা আপস করা যেতে পারে।
কেন Hostinger-এ Remmina রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।