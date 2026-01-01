এক ক্লিকে Scrypted স্থাপন করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন হোম ভিডিও ইন্টিগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম এবং এনভিআর, এআই-চালিত স্মার্ট ডিটেকশন সহ।
Scrypted-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Scrypted দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Scrypted হলো একটি ওপেন-সোর্স হোম ভিডিও ইন্টিগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার (NVR), যা HomeKit, Google Home, Alexa এবং Home Assistant সহ স্মার্ট হোম ইকোসিস্টেম জুড়ে আইপি ক্যামেরাগুলিকে একত্রিত করে। এর হার্ডওয়্যার-অ্যাক্সেলারেটেড ট্রান্সকোডিং এবং প্লাগইন আর্কিটেকচার ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই কম-ল্যাটেন্সি লাইভ স্ট্রিম এবং নির্ভরযোগ্য ২৪/৭ রেকর্ডিং সরবরাহ করে।
Scrypted NVR প্লাগইনটি এআই-চালিত স্মার্ট ডিটেকশন, তাৎক্ষণিক মোশন অ্যালার্ট এবং রিমোট মনিটরিংয়ের জন্য একটি পরিমার্জিত মোবাইল ও ডেস্কটপ অ্যাপ সহ নিরবচ্ছিন্ন রেকর্ডিং যোগ করে। আপনার VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার ফুটেজের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয় এবং চলমান ক্লাউড সাবস্ক্রিপশন ফি বাদ দেয়।
Scrypted-এর মূল ফিচারগুলো
স্মার্ট হোম একীকরণ
একটি একক সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম থেকে HomeKit, Google Home, Alexa, এবং Home Assistant-এ একই সাথে ক্যামেরা স্ট্রিম করুন।
২৪/৭ NVR রেকর্ডিং
Scrypted NVR প্লাগইন ব্যবহার করে প্রতিটি ক্যামেরা চব্বিশ ঘন্টা রেকর্ড করুন এবং স্বজ্ঞাত টাইমলাইন নেভিগেশনের মাধ্যমে ফুটেজ ব্রাউজ করুন।
স্মার্ট AI ডিটেকশন
অন-ডিভাইস মেশিন লার্নিং মডেল দ্বারা চালিত বুদ্ধিমান গতি, ব্যক্তি, যান এবং প্রাণীর সতর্কতা পান।
হার্ডওয়্যার অ্যাক্সিলারেশন
GPU বা হার্ডওয়্যার-ত্বরিত ভিডিও ডিকোডিং ব্যবহার করে মসৃণ, কম-বিলম্বিত স্ট্রিম পান, ন্যূনতম CPU ওভারহেড সহ।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
ক্যামেরা, লক, সেন্সর এবং স্মার্ট হোম ডিভাইস সমর্থনকারী শত শত কমিউনিটি প্লাগইন ব্যবহার করে কার্যকারিতা বাড়ান।
কেন Hostinger-এ Scrypted রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।