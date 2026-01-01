এক ক্লিকে লগসেক স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড, গোপনীয়তা-প্রথম নলেজ বেস এবং আউটলাইনার যা একটি দ্রুত স্ট্যাটিক ওয়েব অ্যাপ হিসাবে কাজ করে, যেখানে নোটগুলি আপনার ব্রাউজার-নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় ফোল্ডারে সংরক্ষিত থাকে।
Logseq-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Logseq দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Logseq হল গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয় এমন একটি ওপেন-সোর্স নলেজ ম্যানেজমেন্ট এবং আউটলাইনিং প্ল্যাটফর্ম — ব্লক-ভিত্তিক নোট, দ্বিমুখী লিঙ্ক, দৈনিক জার্নাল, গ্রাফ-স্টাইলের নোট সম্পর্ক এবং একটি কোয়েরিযোগ্য নলেজ বেস, যা ডিস্কে মার্কডাউন বা অর্গ-মোড ফাইল হিসাবে লেখা হয়। Logseq ওয়েব অ্যাপ হল একটি স্ট্যাটিক SPA যা সম্পূর্ণরূপে আপনার ব্রাউজারে চলে; এই টেমপ্লেটটি এটিকে সেলফ-হোস্ট করে যাতে আপনার নোটগুলিকে চালিত করা জাভাস্ক্রিপ্ট কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো থেকে আসে।
ফাইল সিস্টেম অ্যাক্সেস API-এর মাধ্যমে নোটগুলি আপনার ব্রাউজারে স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়, যার অর্থ ডেটা SPA হোস্ট করা সার্ভারে কখনও যায় না — "আমি আমার নিজস্ব CDN বিশ্বাস করি" এমন ওয়ার্কফ্লোর জন্য উপযুক্ত যেখানে ব্যবহারকারী Logseq UI চায় কিন্তু logseq.com বা কোনো ক্লাউড সিঙ্ক প্রদানকারীর উপর নির্ভর করতে চায় না। একই নোট ফাইলগুলিতে ক্রস-ডিভাইস অ্যাক্সেসের জন্য এই ডিপ্লয়মেন্টকে Logseq ডেস্কটপ অ্যাপ, গিট সিঙ্ক, অথবা iCloud/OneDrive ফোল্ডার সিঙ্কের সাথে যুক্ত করুন।
Logseq-এর মূল ফিচারগুলো
ব্লক-ভিত্তিক আউটলাইনার
প্রতিটি লাইন একটি টেনে নেওয়ার মতো ব্লক, যেখানে দ্বি-নির্দেশমূলক লিঙ্ক, এম্বেড এবং রেফারেন্স রয়েছে — যা নন-লিনিয়ার চিন্তাবিদ এবং PKM ওয়ার্কফ্লোর জন্য আদর্শ।
মার্কডাউন এবং অর্গ-মোড
নোটস হল সাধারণ মার্কডাউন বা অর্গ-মোড ফাইল যা ডিস্কে সংরক্ষিত থাকে, যাতে সেগুলি যেকোনো টেক্সট এডিটরে সম্পাদনাযোগ্য থাকে এবং ভবিষ্যতের যেকোনো লগসিকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও টিকে থাকে।
দৈনিক ডায়েরি
প্রতিদিনের নোট পৃষ্ঠাগুলি চেতনার প্রবাহের একটি লগ তৈরি করে যা সময়ের সাথে সাথে প্যাটার্নগুলি প্রকাশ করে এবং অনায়াসে প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাগুলির সাথে লিঙ্ক করে।
গ্রাফ ভিউ
নোটগুলির মধ্যে সম্পর্ক একটি ইন্টারেক্টিভ গ্রাফ হিসাবে কল্পনা করুন, যা একটি ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভাণ্ডারে লুকানো সংযোগগুলি আবিষ্কার করা সহজ করে তোলে।
ক্যোয়ারি ও টেমপ্লেট
আপনার নলেজ বেসের বিরুদ্ধে Datalog ক্যোয়ারী চালান এবং মিটিং নোট, বই, প্রোজেক্ট এবং পুনরাবৃত্তিমূলক ওয়ার্কফ্লোগুলির জন্য পুনরায় ব্যবহারযোগ্য টেমপ্লেট তৈরি করুন।
নকশাগতভাবে গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার
ওয়েব অ্যাপটি সম্পূর্ণরূপে ক্লায়েন্ট-সাইডে চলে; নোটগুলি ব্রাউজার-নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় ফোল্ডারে থাকে এবং আপনার ডিভাইস থেকে কখনও বের হয় না যদি না আপনি গিট সিঙ্ক বা অন্য কোনো সিঙ্ক লেয়ারে অপ্ট ইন করেন।
কেন Hostinger-এ Logseq রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।