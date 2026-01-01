এক ক্লিকে drawDB ডিপ্লয় করুন।
বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ব্রাউজার-ভিত্তিক ডেটাবেস ডায়াগ্রাম এডিটর যা রিলেশনাল ডেটাবেস স্কিমা দৃশ্যত ডিজাইন এবং ডকুমেন্ট করার জন্য।
drawDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
drawDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
drawDB হলো একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ডেটাবেস এনটিটি-রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম এডিটর যা সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে। এটি ডেভেলপার এবং ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদেরকে একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ক্যানভাসের মাধ্যমে রিলেশনাল ডেটাবেস স্কিমা ডিজাইন, ভিজ্যুয়ালাইজ এবং ডকুমেন্ট করতে সাহায্য করে — তারপর সম্পূর্ণ ডিজাইনটিকে SQL DDL স্টেটমেন্ট হিসেবে এক্সপোর্ট করে যা MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, অথবা SQL Server-এর বিরুদ্ধে চালানোর জন্য প্রস্তুত।
drawDB সেলফ-হোস্টিং আপনার টিমকে ডেটাবেস ডিজাইনের জন্য একটি শেয়ার্ড ইন্টারনাল টুল প্রদান করে, স্কিমা বিবরণ থার্ড-পার্টি ক্লাউড পরিষেবাগুলিতে না পাঠিয়ে। যেহেতু অ্যাপটি সম্পূর্ণরূপে ফ্রন্টএন্ড এবং এর কোনো ব্যাকএন্ড বা ডেটাবেস নির্ভরতা নেই, এটি একটি একক লাইটওয়েট কন্টেইনার হিসেবে ডিপ্লয় হয় এবং বাহ্যিক পরিষেবার প্রাপ্যতা নির্বিশেষে চালু থাকে।
drawDB-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল স্কিমা ডিজাইন
টেবিল টেনে এনে রাখুন, কলাম ও ডেটা প্রকার সংজ্ঞায়িত করুন, এবং ম্যানুয়ালি SQL না লিখে একটি ক্যানভাসে সম্পর্ক আঁকুন।
SQL রপ্তানি এবং আমদানি
MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, এবং SQL সার্ভারের জন্য রেডি-টু-রান DDL তৈরি করুন, অথবা তাৎক্ষণিকভাবে এটি ভিজ্যুয়ালাইজ করতে বিদ্যমান SQL আমদানি করুন।
ব্যাকএন্ড আবশ্যক নয়
একটি একক Nginx কন্টেইনার হিসাবে চলে, যেখানে কোনো ডেটাবেস বা সার্ভার-সাইড নির্ভরতা নেই — ডায়াগ্রামগুলি IndexedDB ব্যবহার করে ব্রাউজারে সংরক্ষণ করা হয়।
ডায়াগ্রাম কাস্টমাইজেশন
টেবিলের রঙ কাস্টমাইজ করুন, সম্পর্কিত টেবিলগুলিকে গ্রুপ করার জন্য নোট এবং ক্ষেত্র যোগ করুন এবং আপনার স্কিমা সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনার সাথে মেলাতে ক্যানভাসের বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন।
বিভিন্ন ফরম্যাটে এক্সপোর্ট করুন
PNG, JSON, বা SQL হিসাবে ডায়াগ্রাম রপ্তানি করুন যাতে আপনি সেগুলিকে ডকুমেন্টেশনে এম্বেড করতে পারেন, সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করতে পারেন, অথবা আপনার স্কিমা ডিজাইন সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ drawDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।