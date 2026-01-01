এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে HFS স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড HTTP ফাইল সার্ভার যা আপনাকে একটি আধুনিক ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে আপনার ডিস্ক থেকে সরাসরি ফাইল শেয়ার করতে দেয়।
HFS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HFS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
HFS (HTTP ফাইল সার্ভার) হল একটি হালকা ওজনের, স্ব-হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং সার্ভার যা আপনার VPS-কে যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী ফাইল শেয়ারিং হাবে পরিণত করে। এটি কোনো ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের প্রয়োজন ছাড়াই ফাইল ব্রাউজ করা, ডাউনলোড করা এবং আপলোড করার জন্য একটি পরিষ্কার, প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব ইন্টারফেস সরবরাহ করে।
বিল্ট-ইন ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট, প্রতি-ফোল্ডার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, ব্যান্ডউইথ থ্রটলিং এবং একটি ভার্চুয়াল ফাইল সিস্টেম সহ, HFS আপনাকে কোন ফাইলগুলিতে কে অ্যাক্সেস করতে পারবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনার নিজের VPS-এ স্ব-হোস্টিং মানে কোনো মাসিক প্রতি-ব্যবহারকারী ফি ছাড়াই সীমাহীন স্টোরেজ এবং ব্যান্ডউইথ।
HFS-এর মূল ফিচারগুলো
ভার্চুয়াল ফাইল সিস্টেম
শেয়ার করা বিষয়বস্তু আপনার আসল ডিস্ক লেআউট থেকে স্বাধীন একটি ভার্চুয়াল ফোল্ডার কাঠামোতে সংগঠিত করুন, যা ব্যবহারকারীরা কী দেখবে তার উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেবে।
ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট এবং অনুমতি
ফোল্ডার-ভিত্তিক পড়া, লেখা এবং মুছে ফেলার অনুমতি সহ অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন যাতে বিভিন্ন ব্যবহারকারী শুধুমাত্র সেই ফাইলগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে যা দেখার জন্য তাদের অনুমতি আছে।
পুনরায় শুরু করা যায় এমন আপলোড এবং ডাউনলোড
পুনরায় শুরুযোগ্য স্থানান্তর সমর্থন করে যাতে বড় ফাইল অপারেশনগুলি নেটওয়ার্ক বিঘ্নতা সত্ত্বেও শুরু থেকে আবার শুরু না করে সচল থাকে।
ব্যান্ডউইথ থ্রটলিং
প্রতি ব্যবহারকারী বা বিশ্বব্যাপী আপলোড এবং ডাউনলোড গতির সীমা নির্ধারণ করুন যাতে ভারী ফাইল স্থানান্তরের সময়ও আপনার সার্ভার প্রতিক্রিয়াশীল থাকে।
প্লাগইন সিস্টেম
কমিউনিটি প্লাগইন ব্যবহার করে HFS-কে প্রসারিত করুন থাম্বনেইল, LDAP প্রমাণীকরণ, অ্যান্টি-ব্রুট-ফোর্স সুরক্ষা, থিম এবং আরও অনেক কিছুর জন্য।
কেন Hostinger-এ HFS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।