এক ক্লিকে Kiwix-serve ইনস্টলেশন।
উইকিপিডিয়া, গুটেনবার্গ, স্ট্যাক এক্সচেঞ্জ এবং হাজার হাজার ZIM আর্কাইভের জন্য স্ব-হোস্টেড অফলাইন রিডার।
Kiwix-serve-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kiwix-serve দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kiwix-serve হল Kiwix প্রকল্পের অফিসিয়াল HTTP সার্ভার যা ZIM আর্কাইভগুলিকে একটি দ্রুত, অনুসন্ধানযোগ্য, ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য লাইব্রেরিতে পরিণত করে। ZIM হল একটি উন্মুক্ত সংকুচিত আর্কাইভ ফরম্যাট যা সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট — উইকিপিডিয়া, প্রোজেক্ট গুটেনবার্গ, স্ট্যাক এক্সচেঞ্জ, TED টকস, MDN, খান একাডেমি এবং আরও শত শত — সম্পূর্ণ অফলাইন পড়ার জন্য ধারণ করে।
একটি VPS-এ Kiwix-serve স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি স্থায়ী, সর্বদা-অনলাইন রেফারেন্স লাইব্রেরি দেয় যা পাবলিক ইন্টারনেট, মূল সাইটের আপটাইম বা আপস্ট্রিম পেওয়ালের উপর নির্ভর করে না। অফিসিয়াল Kiwix লাইব্রেরি থেকে ZIM ফাইলগুলি ডেটা ভলিউমে রাখুন এবং সার্ভার সেগুলিকে হট-রিলোড করে, আপনার লোড করা প্রতিটি আর্কাইভ জুড়ে পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ একটি সমন্বিত ওয়েব ইন্টারফেস প্রকাশ করে।
Kiwix-serve-এর মূল ফিচারগুলো
হট-রিলোড ZIM লাইব্রেরি
নতুন ZIM ফাইলগুলি ডেটা ভলিউমে রাখুন এবং কিউইক্স-সার্ভ বিল্ট-ইন লাইব্রেরি মনিটরের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলিকে তুলে নেয় — কোনো রিস্টার্টের প্রয়োজন নেই।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
প্রতিটি লোড করা আর্কাইভ জুড়ে একটি সমন্বিত পূর্ণ-পাঠ্য সূচক সহ অনুসন্ধান করুন, যার মধ্যে উইকিপিডিয়া বা অন্য যেকোনো ZIM জুড়ে দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য টাইপ করার সাথে সাথে পরামর্শও রয়েছে।
নিজের আনা কন্টেন্ট
অফিসিয়াল কিউইক্স ক্যাটালগ থেকে যেকোনো ZIM বেছে নিন — সম্পূর্ণ উইকিপিডিয়া, প্রজেক্ট গুটেনবার্গ, স্ট্যাক এক্সচেঞ্জ ডাম্পস, এমডিএন, খান একাডেমি, টেড, এবং আরও অনেক রেফারেন্স আর্কাইভ।
অফলাইন পঠনের জন্য অপ্টিমাইজ করা
ZIM কম্প্রেশন স্টোরেজ কম রাখে এবং দ্রুত লুকআপ করে, তাই একটি একক VPS কোনো বাহ্যিক নির্ভরতা ছাড়াই বিশাল রেফারেন্স আর্কাইভ পরিবেশন করতে পারে।
এমবেডেড OPDS ক্যাটালগ
আপনার লাইব্রেরির একটি OPDS ফিড প্রকাশ করে যাতে Kiwix মোবাইল এবং ডেস্কটপ রিডাররা সরাসরি আপনার সার্ভার থেকে শিরোনামগুলি আবিষ্কার এবং ডাউনলোড করতে পারে।
প্রথম বুটে বুটস্ট্র্যাপ করা হয়েছে
একটি ঐচ্ছিক ZIM ডাউনলোড URL স্থাপনার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার প্রথম আর্কাইভ নিয়ে আসে, যাতে সার্ভারটি অনলাইনে আসার সাথে সাথেই ব্রাউজ করা যায়।
কেন Hostinger-এ Kiwix-serve রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।