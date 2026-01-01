এক ক্লিকে ইনস্টলেশন-এ imgproxy স্থাপন করুন।
দ্রুত এবং সুরক্ষিত তাৎক্ষণিক ইমেজ প্রসেসিং সার্ভার যা সাধারণ URL-ভিত্তিক অনুরোধের মাধ্যমে ছবিগুলির আকার পরিবর্তন করে, রূপান্তর করে এবং অপ্টিমাইজ করে।
imgproxy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
imgproxy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
imgproxy হল অন-দ্য-ফ্লাই ইমেজ প্রসেসিংয়ের জন্য একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডঅ্যালোন সার্ভার। আপনার অ্যাপ্লিকেশনে ইমেজ ম্যানিপুলেশন কোড লেখার বা প্রতি-রূপান্তর SaaS ফি পরিশোধ করার পরিবর্তে, আপনি একবার imgproxy স্থাপন করেন এবং URL প্যারামিটারের মাধ্যমে ছবি রূপান্তর করেন। একটি URL তৈরি করে ছবি রিসাইজ, ক্রপ, কনভার্ট, ওয়াটারমার্ক এবং অপ্টিমাইজ করুন — আপনার ইমেজ স্টোরেজ বা ডেলিভারি পাইপলাইনে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
libvips-এর উপর নির্মিত, imgproxy কম মেমরি ব্যবহার করে ImageMagick-এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত ছবি প্রসেস করে। এটি JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF এবং আরও অনেক কিছু সমর্থন করে, সেরা গুণমান-থেকে-আকার অনুপাতের জন্য স্বয়ংক্রিয় ফর্ম্যাট নির্বাচন সহ। সেলফ-হোস্টিং আপনাকে ফ্ল্যাট VPS খরচে সীমাহীন ইমেজ রূপান্তর দেয়, কোনো প্রতি-অনুরোধ মূল্য ছাড়াই।
imgproxy-এর মূল ফিচারগুলো
URL-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ
একটি URL তৈরি করে ছবি রূপান্তর করুন — কোনো কোড পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, ইমেজ পাইপলাইনের কোনো পুনর্গঠন প্রয়োজন নেই, এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশনে ইনস্টল করার জন্য কোনো SDK-এর প্রয়োজন নেই।
ফরম্যাট রূপান্তর
যে ব্রাউজারগুলি WebP বা AVIF সমর্থন করে, সেগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে WebP বা AVIF পরিবেশন করুন, এবং পুরোনো ক্লায়েন্টদের জন্য JPEG বা PNG-তে ফিরে যান।
ক্লাউড স্টোরেজ সমর্থন
S3, গুগল ক্লাউড স্টোরেজ, অ্যাজুর ব্লব, অথবা যেকোনো HTTP URL থেকে সরাসরি উৎস ছবি আনুন, সার্ভারে ফাইল কপি না করেই।
ইমেজ বোমা সুরক্ষা
উৎস রেজোলিউশন এবং ফাইলের আকারের উপর অন্তর্নির্মিত সীমা ডিকম্প্রেশন আক্রমণ প্রতিরোধ করে যা সার্ভারের মেমরি নিঃশেষ করতে পারে।
URL স্বাক্ষরকরণ
ক্রিপ্টোগ্রাফিক ইউআরএল স্বাক্ষর আপনার imgproxy ইনস্ট্যান্সের একটি সাধারণ-উদ্দেশ্য পাবলিক ইমেজ প্রক্সি হিসাবে অননুমোদিত ব্যবহার প্রতিরোধ করে।
কেন Hostinger-এ imgproxy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।