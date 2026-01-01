এক ক্লিকে Kafbat Kafka UI স্থাপন করুন।
অ্যাপাচি কাফকা ক্লাস্টার পরিচালনা ও নিরীক্ষণের জন্য একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব ইউআই, যা জনপ্রিয় প্রোভেক্টাস কাফকা-ইউআই প্রকল্পের উত্তরসূরি।
Kafbat Kafka UI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kafbat Kafka UI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kafbat Kafka UI হল Apache Kafka ক্লাস্টার পরিচালনার জন্য একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স ওয়েব ড্যাশবোর্ড। Provectus kafka-ui-এর কমিউনিটি-চালিত উত্তরসূরি হিসাবে, এটি ব্রোকার পরিদর্শন, টপিক পরিচালনা, মেসেজ ব্রাউজ করা এবং কনজিউমার গ্রুপ ল্যাগ ট্র্যাক করার জন্য একটি পরিমার্জিত ইন্টারফেস নিয়ে আসে — সবই কমান্ড-লাইন টুল ছাড়াই। মাল্টি-ক্লাস্টার সমর্থন আপনাকে একটি একক ইন্টারফেস থেকে প্রতিটি Kafka পরিবেশ পরিচালনা করতে দেয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Kafbat Kafka UI স্ব-হোস্ট করলে আপনার মেসেজ ডেটা এবং ক্লাস্টার ক্রেডেনশিয়াল সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যেই থাকে। এই টেমপ্লেটটি KRaft মোডে (কোনো ZooKeeper প্রয়োজন নেই) চলমান একটি সিঙ্গেল-নোড Kafka ব্রোকারকে একত্রিত করে, যা আপনাকে এক ক্লিকেই একটি প্রোডাকশন-রেডি Kafka স্ট্যাক দেয়।
Kafbat Kafka UI-এর মূল ফিচারগুলো
বিষয় ব্যবস্থাপনা
Kafka CLI স্পর্শ না করেই রিয়েল-টাইম পার্টিশন এবং রেপ্লিকেশন সেটিংস সহ টপিক তৈরি করুন, কনফিগার করুন এবং মুছে ফেলুন।
মেসেজ ব্রাউজার
আপনার প্রয়োজনীয় সঠিক রেকর্ডগুলি খুঁজে বের করতে JSON, প্লেইন টেক্সট, অথবা অ্যাভ্রো ফরম্যাটে CEL-ভিত্তিক ফিল্টারিং সহ কাফকা বার্তাগুলি অন্বেষণ করুন।
ভোক্তা গ্রুপ মনিটরিং
ডাউনস্ট্রিম সিস্টেমগুলিকে প্রভাবিত করার আগে প্রসেসিং-এর বাধাগুলি ধরতে কনজিউমার গ্রুপ অফসেট, পার্টিশন অ্যাসাইনমেন্ট এবং ল্যাগ মেট্রিক্স ট্র্যাক করুন।
মাল্টি-ক্লাস্টার সাপোর্ট
একাধিক কাফকা ক্লাস্টারকে একটি একক ড্যাশবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করুন এবং বিভিন্ন পরিবেশ জুড়ে কেন্দ্রীভূত দৃশ্যমানতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মধ্যে স্যুইচ করুন।
KRaft Mode ব্রোকার
বান্ডেল করা কাফকা ব্রোকার KRaft মোডে চলে — কোনো ZooKeeper নির্ভরতা নেই — যা স্থাপন সহজ করে এবং অপারেশনাল ফুটপ্রিন্ট কমায়।
কেন Hostinger-এ Kafbat Kafka UI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।