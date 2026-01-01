এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে হাসুরা গ্রাফকিউএল ইঞ্জিন স্থাপন করুন।
আপনার পোস্টগ্রেএসকিউএল ডেটাবেসের উপর তাৎক্ষণিক গ্রাফকিউএল এবং রেস্ট এপিআই — কোনো ব্যাকএন্ড কোডের প্রয়োজন নেই।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hasura GraphQL Engine দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হাসুরা গ্রাফকিউএল ইঞ্জিন আপনার পোস্টগ্রেএসকিউএল ডেটাবেসের সাথে সংযুক্ত হয় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ টাইপ করা গ্রাফকিউএল এপিআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে। রিজলভার কোড লেখা, স্কিমা ডেফিনিশন কনফিগার করা, অথবা স্ক্র্যাচ থেকে কোয়েরি লেয়ার তৈরি করার পরিবর্তে, ডেভেলপাররা হাসুরাকে একটি ডেটাবেসের দিকে নির্দেশ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ফিল্টারিং, সর্টিং, পেজিনেশন, অ্যাগ্রিগেশন এবং রিয়েল-টাইম সাবস্ক্রিপশন পায় — যার সবকিছুই একটি ভিজ্যুয়াল কনসোলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
32,000-এর বেশি গিটহাব স্টার এবং বিশ্বব্যাপী কোম্পানিগুলিতে প্রোডাকশন ব্যবহারের সাথে, হাসুরা হলো ডেটাবেস থেকে এপিআই-তে যাওয়ার দ্রুততম পথ। আপনার নিজের ভিএসপি-তে সেলফ-হোস্টিং আপনার ডেটাবেস ক্রেডেনশিয়াল এবং কোয়েরি লজিককে আপনার অবকাঠামোর মধ্যে রাখে, যেখানে কোনো প্রতি-অনুরোধ ফি, কোনো ডেটা ইগ্রেস খরচ নেই এবং অ্যাক্সেস পারমিশন ও রেট লিমিটিং-এর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
Hasura GraphQL Engine-এর মূল ফিচারগুলো
ইনস্ট্যান্ট GraphQL APIs
আপনার বিদ্যমান পোস্টগ্রেসকিউএল (PostgreSQL) স্কিমা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সম্পূর্ণ টাইপ করা গ্রাফকিউএল (GraphQL) এপিআই তৈরি করে — টেবিল, ভিউ এবং সম্পর্ক সহ, কোনো রিজলভার কোড লেখার প্রয়োজন ছাড়াই।
রিয়েল-টাইম সাবস্ক্রিপশন
যেকোনো GraphQL ক্যোয়ারী একটি লাইভ সাবস্ক্রিপশনে রূপান্তরিত হতে পারে যা অন্তর্নিহিত ডেটা পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে ওয়েবসকেটসের মাধ্যমে সংযুক্ত ক্লায়েন্টদের কাছে আপডেট পাঠায়।
সারি-স্তরের অনুমতি
প্রতিটি টেবিল, ভূমিকা এবং অপারেশনের জন্য একটি পয়েন্ট-এন্ড-ক্লিক অনুমতি বিল্ডার ব্যবহার করে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন — কোনো কাস্টম মিডলওয়্যার প্রয়োজন নেই।
REST এন্ডপয়েন্ট ম্যাপিং
যেকোনো সংরক্ষিত গ্রাফকিউএল ক্যোয়ারীকে একটি নামযুক্ত REST এন্ডপয়েন্ট হিসাবে প্রকাশ করুন, যার ফলে শুধুমাত্র REST ক্লায়েন্টরা কোনো পৃথক API স্তর ছাড়াই একই ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারবে।
রিমোট স্কিমা এবং অ্যাকশন
বাহ্যিক GraphQL API এবং HTTP পরিষেবাগুলিকে একীভূত স্কিমার মধ্যে একত্রিত করুন, যাতে ক্লায়েন্টরা একটি একক এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে সবকিছু কোয়েরি করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Hasura GraphQL Engine রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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