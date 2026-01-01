এক ক্লিকে গ্যারিট স্থাপন করুন।
এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড কোড রিভিউ প্ল্যাটফর্ম যা অ্যান্ড্রয়েড, ক্রোমিয়াম এবং বিশ্বজুড়ে প্রধান ওপেন-সোর্স প্রকল্পগুলি দ্বারা বিশ্বস্ত।
Gerrit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gerrit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গিট-এর উপর নির্মিত গেরিট একটি ওপেন-সোর্স, ওয়েব-ভিত্তিক কোড রিভিউ সিস্টেম। প্রতিটি পরিবর্তন একটি প্যাচ সেট হিসাবে জমা দেওয়া হয় — পর্যালোচনার একটি সংস্করণযুক্ত একক — যা সতীর্থরা ইনলাইন মন্তব্য, ভোট অনুমোদন এবং কনফিগারযোগ্য সাবমিট নিয়মের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে, এটি মার্জ করার আগে। মূলত গুগল দ্বারা তৈরি এবং অ্যান্ড্রয়েড, ক্রোমিয়াম এবং কিউটি দ্বারা ব্যবহৃত, গেরিট যেকোনো ইঞ্জিনিয়ারিং টিমে একটি সুসংগঠিত পর্যালোচনা শৃঙ্খলা নিয়ে আসে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ গেরিট স্ব-হোস্ট করা আপনাকে রিপোজিটরি, অ্যাক্সেস অনুমতি এবং কোড রিভিউ ওয়ার্কফ্লো-এর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। প্রথম ব্যবহারকারী-অ্যাডমিন বুটস্ট্র্যাপ, সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত প্রতি-প্রজেক্ট অ্যাক্সেস নিয়ম এবং ১০০টিরও বেশি এক্সটেনশনের একটি প্লাগইন ইকোসিস্টেম সহ, এটি এমন দলগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর না করে অডিট ট্রেইল এবং কঠোর কোড মানের গেট প্রয়োজন।
Gerrit-এর মূল ফিচারগুলো
প্যাচ-ভিত্তিক পর্যালোচনা কর্মপ্রবাহ
প্রতিটি কোড পরিবর্তন একটি সংস্করণযুক্ত প্যাচ সেট হিসাবে জমা দেওয়া হয়, যা পর্যালোচনাকারীদের প্রতিটি পুনরাবৃত্তি এবং সম্পূর্ণ সংশোধন ইতিহাস সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়।
সূক্ষ্ম অনুমতি
ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য প্রতি-প্রকল্প, প্রতি-শাখা এবং প্রতি-ক্রিয়া অ্যাক্সেস নিয়মাবলী সংজ্ঞায়িত করুন, যার মধ্যে ফোর্স-পুশ এবং জমা দেওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত।
ইনলাইন কোড কমেন্টিং
কোডের নির্দিষ্ট লাইনে মন্তব্য করুন এবং ইনলাইনে উত্তর দিন, পর্যালোচনার আলোচনাগুলিকে সরাসরি সেই কোডের সাথে সংযুক্ত রেখে, যা তারা উল্লেখ করে।
CI/CD একীকরণ
ওয়েবহুক এবং অন্তর্নির্মিত ইভেন্টস স্ট্রিম API এর মাধ্যমে নতুন প্যাচ সেটগুলিতে জেনকিন্স, জুউল, অথবা যেকোনো CI সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার করুন।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
LDAP প্রমাণীকরণ, মেট্রিক্স, বিজ্ঞপ্তি এবং কাস্টম রিভিউ ওয়ার্কফ্লো-এর জন্য ১০০+ কমিউনিটি প্লাগইন দিয়ে Gerrit-কে প্রসারিত করুন।
মাল্টি-রিপোজিটরি ব্যবস্থাপনা
একটি একক ইনস্ট্যান্স থেকে সমন্বিত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং অডিট লগ সহ একাধিক গিট রিপোজিটরি জুড়ে পরিবর্তনগুলি পরিচালনা এবং পর্যালোচনা করুন।
কেন Hostinger-এ Gerrit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।