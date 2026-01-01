এক ক্লিকে ওপেন এজেন্ট স্থাপন করুন।
এলএলএম অর্কেস্ট্রেশন, আরএজি নলেজ বেস, এজেন্ট লুপ এবং এমসিপি টুল ইন্টিগ্রেশন সহ একটি স্ব-হোস্টেড এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যাটফর্ম।
Open Agent-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open Agent দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেন এজেন্ট একটি প্রোডাকশন-রেডি স্ব-হোস্টেড এআই এজেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা বৃহৎ ভাষা মডেলগুলিকে আপনার ডেটা এবং টুলের সাথে সংযুক্ত করে। এটি একটি সমন্বিত ইন্টারফেসের মাধ্যমে ২৮+ মডেল প্রদানকারীকে সমর্থন করে, নথি, উইকি এবং ডেটাবেসগুলিকে অনুসন্ধানযোগ্য RAG নলেজ বেসে রূপান্তরিত করে যা আপনার এজেন্টদের সঠিক প্রেক্ষাপটে ভিত্তি করে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ ওপেন এজেন্ট স্থাপন করা সংবেদনশীল কথোপকথন এবং মালিকানাধীন নথিগুলিকে তৃতীয় পক্ষের অবকাঠামো থেকে দূরে রাখে। রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, এসএসও ইন্টিগ্রেশন এবং মাল্টি-টেন্যান্ট ওয়ার্কস্পেস এটিকে দল এবং উদ্যোগগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে যাদের নমনীয়তা ত্যাগ না করে শাসনের প্রয়োজন।
Open Agent-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক প্রদানকারী LLM সমর্থন
একটি প্রমিত অ্যাবস্ট্রাকশন স্তরের মাধ্যমে OpenAI, DeepSeek, এবং স্থানীয় মডেল সহ ২৮টিরও বেশি মডেল প্রদানকারীর সাথে সংযোগ করুন।
বিল্ট-ইন RAG পাইপলাইন
পিডিএফ, উইকি এবং নথিগুলিকে সিমান্টিক ভেক্টর স্টোরে অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে এজেন্টরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রসঙ্গ পুনরুদ্ধার করতে পারে।
MCP টুল ইন্টিগ্রেশন
মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল সার্ভারগুলির মাধ্যমে এজেন্টের সক্ষমতা বাড়ান যা বাহ্যিক API, ডেটাবেস এবং অটোমেশন সরঞ্জামগুলির সাথে সংযুক্ত হয়।
এন্টারপ্রাইজ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি, OIDC, OAuth2, LDAP, এবং SAML এর মাধ্যমে SSO, এবং বিচ্ছিন্ন মাল্টি-টেন্যান্ট ওয়ার্কস্পেস সহ ব্যবহারকারীদের পরিচালনা করুন।
এজেন্ট লুপ অরকেস্ট্রেশন
প্রোডাকশন-গ্রেড নির্ভরযোগ্যতার জন্য টুল-কলিং লুপ, রিট্রাই লজিক এবং অডিট লগিং সহ বহু-ধাপের এজেন্ট ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞায়িত করুন।
কেন Hostinger-এ Open Agent রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।