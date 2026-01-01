এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে নেটবার্ড ক্লায়েন্ট স্থাপন করুন।
জিরো-ট্রাস্ট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সুবিধাসহ WireGuard-বেসড মেশ VPN ক্লায়েন্ট যা আপনার VPS-কে একটি সুরক্ষিত প্রাইভেট নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করে।
NetBird Client-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NetBird Client দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NetBird ক্লায়েন্ট হলো একটি আধুনিক VPN সমাধান যা জটিল সার্ভার কনফিগারেশন ছাড়াই ডিভাইসগুলির মধ্যে WireGuard-ভিত্তিক ওভারলে নেটওয়ার্ক তৈরি করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ফিচার যেমন SSO ইন্টিগ্রেশন, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এবং গ্র্যানুলার অ্যাক্সেস পলিসি সহ পিয়ার-টু-পিয়ার সংযোগ স্থাপন করে — যা একটি ঐতিহ্যবাহী VPN হাব ছাড়াই একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল প্লেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
আপনার VPS-এ NetBird ক্লায়েন্ট চালানোর মাধ্যমে আপনার ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনার ব্যক্তিগত NetBird নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়, যার ফলে আপনার সম্পূর্ণ পরিবেশে পরিষেবা এবং রিসোর্সগুলিতে সুরক্ষিত, এনক্রিপ্টেড অ্যাক্সেস সম্ভব হয় এবং সংবেদনশীল ওয়ার্কলোডগুলিকে পাবলিক ইন্টারনেট থেকে সম্পূর্ণ দূরে রেখে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
NetBird Client-এর মূল ফিচারগুলো
WireGuard মেশ নেটওয়ার্কিং
ডিভাইসগুলির মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরাসরি পিয়ার-টু-পিয়ার ওয়্যারগার্ড টানেল স্থাপন করে, একটি কেন্দ্রীয় ভিপিএন সার্ভারের বাধা ছাড়াই উচ্চ-পারফরম্যান্স এনক্রিপ্টেড সংযোগ সরবরাহ করে।
জিরো-ট্রাস্ট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল
সুক্ষ্ম নেটওয়ার্ক নীতিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে যে কোন ডিভাইস এবং ব্যবহারকারী কোন রিসোর্সে পৌঁছাতে পারবে, আপনার সম্পূর্ণ পরিকাঠামো জুড়ে সর্বনিম্ন-সুবিধা অ্যাক্সেস প্রয়োগ করে।
SSO এবং MFA ইন্টিগ্রেশন
একক সাইন-অন এবং বহু-স্তর প্রমাণীকরণের জন্য জনপ্রিয় পরিচয় প্রদানকারীদের সাথে একত্রিত হয়, অতিরিক্ত টুলের প্রয়োজন ছাড়াই আপনার ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে এন্টারপ্রাইজ নিরাপত্তা নিয়ে আসে।
স্বয়ংক্রিয় NAT অতিক্রমণ
বিল্ট-ইন হোল-পাঞ্চিং এবং রিলে ফলব্যাক নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত করে, এমনকি যখন ডিভাইসগুলি ফায়ারওয়াল বা সীমাবদ্ধ NAT-এর পিছনে থাকে, যার জন্য কোনো ম্যানুয়াল পোর্ট ফরওয়ার্ডিংয়ের প্রয়োজন হয় না।
কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী এনক্রিপশন
ঐচ্ছিক রোজেনপাস ইন্টিগ্রেশন ওয়্যারগার্ডের উপরে পোস্ট-কোয়ান্টাম কী এক্সচেঞ্জ যোগ করে, যা উদীয়মান হুমকির বিরুদ্ধে আপনার এনক্রিপ্ট করা টানেলগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষিত করে।
কেন Hostinger-এ NetBird Client রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।