এক ক্লিকে মিনি কিউআর ইনস্টল করুন।
কাস্টম রঙ, শৈলী এবং পিএনজি, এসভিজি, অথবা এএসসিআইআই-তে এক্সপোর্ট সহ স্ব-হোস্টেড কিউআর কোড জেনারেটর।
Mini QR-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mini QR দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মিনি কিউআর হল একটি স্ব-হোস্টেড কিউআর কোড জেনারেটর যা Vue 3 দিয়ে তৈরি। এটি সাধারণ সাদা-কালো কোডের বাইরেও যায় — আপনি ডট প্যাটার্ন, কর্নার স্টাইল, রঙ এবং ফ্রেম কাস্টমাইজ করতে পারেন, তারপর ফলাফলটি PNG, JPG, SVG, বা ASCII টেক্সট হিসাবে এক্সপোর্ট করতে পারেন। একটি বিল্ট-ইন স্ক্যানার ক্যামেরা ইনপুট বা ইমেজ আপলোড গ্রহণ করে এবং একটি ব্যাচ মোড একবারে একটি CSV ফাইল থেকে একাধিক কোড তৈরি করে।
মিনি কিউআর স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার কিউআর ডেটা — ইউআরএল, ভি-কার্ড, ওয়াইফাই ক্রেডেনশিয়াল, বা যেকোনো কাস্টম পেলোড — কখনোই কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার মাধ্যমে যায় না। অ্যাপটিতে কোনো ডেটাবেস বা অ্যাকাউন্ট নেই, তাই স্থাপনার পরে পরিচালনা করার মতো কিছুই নেই।
Mini QR-এর মূল ফিচারগুলো
কাস্টম QR স্টাইলিং
বিন্দু প্যাটার্ন, কোণার আকার, রং এবং ফ্রেমের উপাদানগুলি যেকোনো ব্র্যান্ড বা নান্দনিকতার সাথে মেলাতে সামঞ্জস্য করুন — যা সাধারণ সাদা-কালো কোডের অনেক ঊর্ধ্বে।
একাধিক এক্সপোর্ট ফরম্যাট
সম্পূর্ণ কোড PNG, JPG, SVG, অথবা ASCII/ইউনিকোড টেক্সট হিসাবে ডাউনলোড করুন, যেকোনো ডাউনস্ট্রিম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আউটপুট সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে।
বিল্ট-ইন QR স্ক্যানার
ক্যামেরা ব্যবহার করে বা একটি ছবি আপলোড করে সরাসরি ব্রাউজারে QR কোড স্ক্যান করুন — কোনো আলাদা অ্যাপ বা প্লাগইন প্রয়োজন নেই।
CSV ব্যাচ তৈরি
একবারে একাধিক QR কোড তৈরি করতে একটি CSV ফাইল আপলোড করুন, যা পণ্যের লেবেল, ইভেন্টের টিকিট বা কন্টাক্ট কার্ড প্রিন্টিংয়ের জন্য উপযোগী।
ডেটা টেমপ্লেট
ইউআরএল, ইমেল, ভি-কার্ড, ওয়াইফাই শংসাপত্র এবং অন্যান্য সাধারণ ফর্ম্যাটের জন্য পূর্ব-নির্মিত ইনপুট ফর্মগুলি কাঠামোগত ডেটা এনকোডিংকে দ্রুত এবং ত্রুটিমুক্ত করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Mini QR রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।