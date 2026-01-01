এক ক্লিকে Overleaf স্থাপন করুন।
বৈজ্ঞানিক লেখালেখি, গবেষণা পত্র এবং প্রযুক্তিগত নথিপত্রের জন্য ওপেন-সোর্স সহযোগী ল্যাটেক এডিটর।
Overleaf-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Overleaf দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওভারলিফ একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক সহযোগী ল্যাটেক সম্পাদক যা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং প্রকৌশলী ব্যবহার করেন। এটি স্থানীয় ল্যাটেক ইনস্টলেশনগুলিকে একটি ক্লাউড-ভিত্তিক পরিবেশ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে যেখানে দলগুলি রিয়েল টাইমে নথি লিখতে, কম্পাইল করতে এবং পর্যালোচনা করতে পারে — কাস্টম প্যাকেজ, BibTeX এবং ক্রস-রেফারেন্সিং সহ সম্পূর্ণ ল্যাটেক সমর্থন সহ।
আপনার নিজের VPS-এ ওভারলিফ স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল গবেষণা, মালিকানাধীন পাণ্ডুলিপি এবং প্রাতিষ্ঠানিক নথিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। আপনি ক্লাউড পরিষেবার মতো একই রিয়েল-টাইম সহযোগিতা এবং সমৃদ্ধ ল্যাটেক কম্পাইলেশন পাইপলাইন পান, আপনার পরিকাঠামো থেকে ডেটা বাইরে না গিয়ে বা প্রতি-সিট SaaS সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন ছাড়াই।
Overleaf-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম কোলাবোরেশন
একাধিক লেখক একই সাথে একই ল্যাটেক ডকুমেন্ট সম্পাদনা করেন, যেখানে পরিবর্তনগুলি সকল সহযোগীর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায়।
সম্পূর্ণ ল্যাটেক কম্পাইলেশন
pdfLaTeX, XeLaTeX, এবং LuaLaTeX ব্যবহার করে নথি সংকলন করে, যার মধ্যে কাস্টম প্যাকেজ, BibTeX, এবং Biber গ্রন্থপঞ্জির জন্য সমর্থন অন্তর্ভুক্ত।
ভার্সন ইতিহাস
একটি ডকুমেন্টের প্রতিটি সংরক্ষিত সংস্করণ ধরে রাখা হয়, যা আপনাকে পরিবর্তনগুলি তুলনা করতে এবং আপনার প্রকল্পের যেকোনো পূর্ববর্তী অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে দেয়।
সমৃদ্ধ টেমপ্লেট লাইব্রেরি
ম্যানুয়াল সেটআপ ছাড়াই একাডেমিক, জার্নাল, থিসিস এবং উপস্থাপনা টেমপ্লেটগুলির একটি অন্তর্নির্মিত লাইব্রেরি থেকে নতুন নথি শুরু করুন।
পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করুন
সহযোগীদের থেকে পৃথক সম্পাদনাগুলি পর্যালোচনা করুন এবং গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করুন, যা একাডেমিক প্রকাশনায় ব্যবহৃত পর্যালোচনা কর্মপ্রবাহের সাথে মিলে যায়।
গিট একীকরণ
গিট রিপোজিটরি থেকে প্রোজেক্ট পুশ এবং পুল করুন, ব্রাউজার-ভিত্তিক এডিটরের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পাদনা কর্মপ্রবাহ সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Overleaf রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।