এক ক্লিকে নভু স্থাপন করুন।
একটি একক সমন্বিত API-এর মাধ্যমে ইমেল, এসএমএস, পুশ এবং ইন-অ্যাপ নোটিফিকেশন পাঠানোর জন্য ওপেন-সোর্স নোটিফিকেশন অবকাঠামো।
Novu-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Novu দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
নোভু হল একটি ওপেন-সোর্স নোটিফিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্ল্যাটফর্ম যা পণ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলিকে প্রতিটি চ্যানেলে — ইমেল, এসএমএস, পুশ, ইন-অ্যাপ এবং চ্যাট জুড়ে নোটিফিকেশন পাঠানোর জন্য একটি একক API প্রদান করে। প্রতিটি চ্যানেলের জন্য আলাদা প্রদানকারীকে একত্রিত করার পরিবর্তে, নোভু একটি ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো বিল্ডার, প্রতি-ব্যবহারকারী চ্যানেল পছন্দ এবং ব্যর্থ প্রেরণের ডিবাগিংয়ের জন্য একটি ডেলিভারি লগ সহ একটি সিস্টেমের মাধ্যমে সমস্ত নোটিফিকেশন রুট করে।
নোভু স্ব-হোস্টিং নোটিফিকেশন কন্টেন্ট, সাবস্ক্রাইবার ডেটা এবং প্রদানকারীর শংসাপত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে রাখে। এখানে কোনো প্রতি-নোটিফিকেশন ফি নেই, আপনার সার্ভার থেকে কোনো ডেটা বাইরে যায় না এবং রেট সীমা ও পুনরায় চেষ্টা করার নীতিগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে — যা এটিকে গোপনীয়তা-সংবেদনশীল অ্যাপ্লিকেশন এবং এমন দলগুলির জন্য সঠিক পছন্দ করে তোলে যাদের স্কেলে অনুমানযোগ্য নোটিফিকেশন খরচ প্রয়োজন।
Novu-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-চ্যানেল ডেলিভারি
ইমেল, এসএমএস, পুশ, ইন-অ্যাপ এবং চ্যাট বিজ্ঞপ্তিগুলি একটি একক API এর মাধ্যমে পাঠান, প্রতিটি প্রদানকারীকে আলাদাভাবে ইন্টিগ্রেট না করেই।
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো বিল্ডার
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর ব্যবহার করে ব্রাঞ্চিং লজিক এবং বিলম্ব সহ বহু-ধাপের নোটিফিকেশন সিকোয়েন্স ডিজাইন করুন — কোনো কোডের প্রয়োজন নেই।
৫০+ প্রোভাইডার ইন্টিগ্রেশন
SendGrid, Twilio, FCM, Slack, এবং ৫০+ অন্যান্য প্রদানকারীর সাথে সংযুক্ত হন, যেখানে পূর্ব-নির্মিত ইন্টিগ্রেশনগুলি সম্পূর্ণরূপে ড্যাশবোর্ড UI থেকে পরিচালিত হয়।
গ্রাহক পছন্দসমূহ
ব্যবহারকারীদের প্রতিটি বিষয় অনুযায়ী কোন বিজ্ঞপ্তি চ্যানেলগুলি তারা গ্রহণ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে দিন, যার ফলে অপ্ট-আউট হ্রাস পাবে এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যস্ততা উন্নত হবে।
ডেলিভারি পর্যবেক্ষণযোগ্যতা
রিয়েল-টাইম ডেলিভারি লগে প্রতিটি বিজ্ঞপ্তির অবস্থা নিরীক্ষণ করুন, যেখানে পুনরায় চেষ্টার সংখ্যা, প্রদানকারীর প্রতিক্রিয়া এবং ত্রুটির বিবরণ সহ সমস্ত তথ্য থাকবে।
কেন Hostinger-এ Novu রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।