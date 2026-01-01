এক ক্লিকে কনভেক্স ইনস্টল করুন।
আধুনিক অ্যাপের জন্য রিয়েল-টাইম কোয়েরি, ACID ট্রানজেকশন এবং সার্ভারবিহীন ফাংশন সহ একটি ওপেন-সোর্স রিঅ্যাক্টিভ ডাটাবেস প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Convex দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Convex হলো একটি রিঅ্যাক্টিভ ডেটাবেস প্ল্যাটফর্ম যা আধুনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য ব্যাকএন্ড আর্কিটেকচারকে নতুনভাবে কল্পনা করে। এটি একটি ডকুমেন্ট ডেটাবেসকে রিয়েল-টাইম কোয়েরি সাবস্ক্রিপশন, ACID ট্রানজেকশন এবং সার্ভারবিহীন ফাংশনগুলোর সাথে একত্রিত করে, যা আপনার ডেটার পাশাপাশি সরাসরি রান করে — সবকিছু একটি একক ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্মে। যখন ডেটা পরিবর্তিত হয়, তখন প্রতিটি সাবস্ক্রাইব করা ক্লায়েন্ট পোলিং বা ম্যানুয়াল WebSocket ম্যানেজমেন্ট ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
আপনার VPS-এ Convex সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে ধারাবাহিক ডেটাবেস পারফরম্যান্স এবং সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্বের জন্য ডেডিকেটেড কম্পিউট দেয়, যা গোপনীয়তা বিধিমালা সাপেক্ষে ইউজার ডেটা হ্যান্ডেল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ডিপ্লয়মেন্টে ডেটা স্টোরেজ এবং ফাংশন এক্সিকিউশনের জন্য Convex ব্যাকএন্ড এবং আপনার ডেটাবেস ম্যানেজ, কোয়েরি মনিটর ও সার্ভারবিহীন ফাংশন ডিপ্লয় করার জন্য ড্যাশবোর্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথম লঞ্চের পর,
docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh রান করে একটি অ্যাডমিন কী তৈরি করুন।
Convex-এর মূল ফিচারগুলো
প্রতিক্রিয়াশীল রিয়েল-টাইম ক্যোয়ারী
ডেটা পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে কোয়েরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ক্লায়েন্টদের কাছে আপডেট পাঠায়, কোনো পোলিং বা ম্যানুয়াল ওয়েবসকেট কোড ছাড়াই।
ACID লেনদেন
প্রতিটি রাইট সম্পূর্ণরূপে লেনদেনযোগ্য, যা মাল্টি-ইউজার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে একযোগে আপডেটের ক্ষেত্রে ডেটা সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।
সার্ভারলেস ফাংশন
ব্যাকএন্ড লজিক টাইপস্ক্রিপ্ট ফাংশন হিসাবে লিখুন যা সরাসরি ডেটাবেস ইঞ্জিনের ভিতরে চলে, আপনার ডেটার সাথে সহ-অবস্থিত।
বিল্ট-ইন ফাইল স্টোরেজ
একটি পৃথক অবজেক্ট স্টোরেজ পরিষেবা বা CDN ইন্টিগ্রেশন কনফিগার না করেই ফাইলগুলি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করুন এবং পরিবেশন করুন।
সময়-ভ্রমণ ডিবাগিং
ঐতিহাসিক ডেটা অবস্থা পরিদর্শন করুন এবং অতীতের ক্যোয়ারীগুলি পুনরায় চালান যাতে উৎপাদনে সেগুলিকে পুনরুত্পাদন না করেই বাগ নির্ণয় করা যায়।
কেন Hostinger-এ Convex রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।