FMD (Find My Device)-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে FMD স্থাপন করুন।

আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং ট্যাবলেট সনাক্ত করতে, রিং করতে এবং দূর থেকে মুছে ফেলার জন্য স্ব-হোস্ট করা, গোপনীয়তা-বান্ধব ফাইন্ড মাই ডিভাইস সার্ভার।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে FMD স্থাপন করুন।

FMD (Find My Device)-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

FMD (Find My Device) দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

FMD (Find My Device) হলো Google-এর Find My Device-এর একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেড বিকল্প। এটি FMD অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের সাথে কাজ করে: আপনার ফোনগুলো তাদের এনক্রিপ্টেড লোকেশন আপনার নিজস্ব সার্ভারে রিপোর্ট করে, যেখানে আপনি একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে একটি হারানো বা চুরি হওয়া ডিভাইস খুঁজে পেতে, এটিকে রিং করতে, ছবি তুলতে, স্ক্রিন লক করতে বা রিমোট ওয়াইপ ট্রিগার করতে পারেন। প্রতিটি কমান্ড আপনার নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে রাউট করা হয়, তাই কোনো তৃতীয় পক্ষ আপনার ডিভাইসগুলো কোথায় আছে তা দেখতে পায় না।

যেহেতু আপনি এটি আপনার নিজস্ব VPS-এ হোস্ট করেন, তাই আপনার লোকেশন হিস্টরি এবং ডিভাইসের ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো থেকে কখনোই বাইরে যায় না — এখানে কোনো Google অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইনও নেই। এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ডেটা সার্ভারের কাছেও অপাঠ্য রাখে, যা আপনাকে গোপনীয়তা বিসর্জন না দিয়ে একটি বাণিজ্যিক ডিভাইস-ট্র্যাকিং পরিষেবার আশ্বাস দেয়।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

FMD (Find My Device)-এর মূল ফিচারগুলো

হারানো ডিভাইস খুঁজুন

যেকোনো নিবন্ধিত ফোন বা ট্যাবলেটের শেষ রিপোর্ট করা GPS অবস্থান সরাসরি ওয়েব ইন্টারফেস থেকে চিহ্নিত করুন, এমনকি যখন ডিভাইসটি নাগালের বাইরে থাকে তখনও।

রিমোট কমান্ড

হারানো বা চুরি হওয়া ডিভাইস সুরক্ষিত রাখতে জোরে রিং বাজান, একটি ছবি তুলুন, স্ক্রিন লক করুন অথবা দূর থেকে ডেটা মুছে ফেলুন।

এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন

অবস্থানের ডেটা সার্ভারে পৌঁছানোর আগে ডিভাইসে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই কেউ — এমনকি হোস্টও না — আপনার অবস্থান পড়তে পারে না।

অ্যান্ড্রয়েড সহযোগী অ্যাপ

ওপেন-সোর্স FMD অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের সাথে যুক্ত হয় অবস্থান রিপোর্ট করতে এবং কমান্ড গ্রহণ করতে গুগল প্লে সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে।

কোনো গুগল অ্যাকাউন্ট নেই

গুগল ফাইন্ড মাই ডিভাইসকে এমন একটি পরিষেবা দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন, যার জন্য কোনো ক্লাউড অ্যাকাউন্ট বা ভেন্ডর লক-ইন প্রয়োজন নেই।

কেন Hostinger-এ FMD (Find My Device) রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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