এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে FMD স্থাপন করুন।
আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং ট্যাবলেট সনাক্ত করতে, রিং করতে এবং দূর থেকে মুছে ফেলার জন্য স্ব-হোস্ট করা, গোপনীয়তা-বান্ধব ফাইন্ড মাই ডিভাইস সার্ভার।
FMD (Find My Device)-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FMD (Find My Device) দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FMD (Find My Device) হলো Google-এর Find My Device-এর একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেড বিকল্প। এটি FMD অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের সাথে কাজ করে: আপনার ফোনগুলো তাদের এনক্রিপ্টেড লোকেশন আপনার নিজস্ব সার্ভারে রিপোর্ট করে, যেখানে আপনি একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে একটি হারানো বা চুরি হওয়া ডিভাইস খুঁজে পেতে, এটিকে রিং করতে, ছবি তুলতে, স্ক্রিন লক করতে বা রিমোট ওয়াইপ ট্রিগার করতে পারেন। প্রতিটি কমান্ড আপনার নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে রাউট করা হয়, তাই কোনো তৃতীয় পক্ষ আপনার ডিভাইসগুলো কোথায় আছে তা দেখতে পায় না।
যেহেতু আপনি এটি আপনার নিজস্ব VPS-এ হোস্ট করেন, তাই আপনার লোকেশন হিস্টরি এবং ডিভাইসের ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো থেকে কখনোই বাইরে যায় না — এখানে কোনো Google অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইনও নেই। এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ডেটা সার্ভারের কাছেও অপাঠ্য রাখে, যা আপনাকে গোপনীয়তা বিসর্জন না দিয়ে একটি বাণিজ্যিক ডিভাইস-ট্র্যাকিং পরিষেবার আশ্বাস দেয়।
FMD (Find My Device)-এর মূল ফিচারগুলো
হারানো ডিভাইস খুঁজুন
যেকোনো নিবন্ধিত ফোন বা ট্যাবলেটের শেষ রিপোর্ট করা GPS অবস্থান সরাসরি ওয়েব ইন্টারফেস থেকে চিহ্নিত করুন, এমনকি যখন ডিভাইসটি নাগালের বাইরে থাকে তখনও।
রিমোট কমান্ড
হারানো বা চুরি হওয়া ডিভাইস সুরক্ষিত রাখতে জোরে রিং বাজান, একটি ছবি তুলুন, স্ক্রিন লক করুন অথবা দূর থেকে ডেটা মুছে ফেলুন।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
অবস্থানের ডেটা সার্ভারে পৌঁছানোর আগে ডিভাইসে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই কেউ — এমনকি হোস্টও না — আপনার অবস্থান পড়তে পারে না।
অ্যান্ড্রয়েড সহযোগী অ্যাপ
ওপেন-সোর্স FMD অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের সাথে যুক্ত হয় অবস্থান রিপোর্ট করতে এবং কমান্ড গ্রহণ করতে গুগল প্লে সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে।
কোনো গুগল অ্যাকাউন্ট নেই
গুগল ফাইন্ড মাই ডিভাইসকে এমন একটি পরিষেবা দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন, যার জন্য কোনো ক্লাউড অ্যাকাউন্ট বা ভেন্ডর লক-ইন প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ FMD (Find My Device) রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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