এক ক্লিকে RSS ব্রিজ স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ব্রিজ যা RSS বিহীন ওয়েবসাইটগুলিকে যেকোনো পাঠকের জন্য পরিষ্কার, সাবস্ক্রাইবযোগ্য ফিডে পরিণত করে।
RSS Bridge-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
RSS Bridge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
আরএসএস ব্রিজ হল একটি ওপেন-সোর্স পিএইচপি পরিষেবা যা এমন সাইটগুলির জন্য আরএসএস এবং অ্যাটম ফিড তৈরি করে যেগুলি আর সেগুলি প্রকাশ করে না — সামাজিক নেটওয়ার্ক, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, সংবাদ পোর্টাল, ফোরাম থ্রেড এবং গত দশকে নীরবে ফিড বাদ দেওয়া পৃষ্ঠাগুলির দীর্ঘ তালিকা। এটি শত শত কমিউনিটি-রক্ষণাবেক্ষণ করা ব্রিজ সরবরাহ করে এবং প্রতিটি ব্রিজকে একটি স্থিতিশীল ফিড ইউআরএল হিসাবে প্রকাশ করে যা আপনি যেকোনো রিডার থেকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ আরএসএস ব্রিজ স্ব-হোস্ট করা আপনার পড়ার তালিকা ব্যক্তিগত রাখে, সর্বজনীন-ইনস্ট্যান্স রেট সীমা এবং ডাউনটাইম এড়িয়ে চলে যা শেয়ার করা কমিউনিটি ডিপ্লয়মেন্টের সাথে আসে এবং আপনাকে ঠিক কোন ব্রিজগুলি আপনার ইনস্ট্যান্স প্রকাশ করে তা হোয়াইটলিস্ট করতে দেয়। FreshRSS বা CommaFeed-এর মতো একটি স্ব-হোস্টেড রিডারের সাথে মিলিত হয়ে, এটি আপনাকে উন্মুক্ত ওয়েব কীভাবে ব্যবহার করবেন তার নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনে।
RSS Bridge-এর মূল ফিচারগুলো
শত শত সেতু
ইউটিউব চ্যানেল, মাস্টোডন টাইমলাইন, রেডিট সাব, ব্যান্ডক্যাম্প পেজ, গিটহাব রিলিজ, সংবাদ সাইট এবং আরও অনেক উৎস থেকে সরাসরি ফিড তৈরি করুন।
একাধিক ফিড ফরম্যাট
প্রতিটি উৎস অ্যাটম, আরএসএস ২.০, এমআরএসএস, জেএসওএন, এইচটিএমএল, অথবা সাধারণ টেক্সট হিসাবে পরিবেশন করুন যাতে যেকোনো পাঠক, স্ক্র্যাপার, অথবা ওয়েবহুক ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করতে পারে।
ব্রিজ শ্বেততালিকা
আপনার ইনস্ট্যান্সকে একটি কিউরেটেড সেট অফ ব্রিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন
whitelist.txt এর মাধ্যমে রিসোর্স ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কদাচিৎ ব্যবহৃত স্ক্র্যাপারগুলিকে উন্মুক্ত করা এড়াতে।
ব্রাউজার-মানের আহরণ
curl-impersonate বান্ডেল করে যাতে অনুরোধগুলি একটি আসল ক্রোম ব্রাউজারের মতো দেখায়, যা স্টক HTTP ক্লায়েন্টদের ব্লক করে এমন সাইটগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারে।
কাস্টম সেতু
আপনার নিজস্ব
Bridge.php ফাইলগুলি কনফিগ ভলিউমে রাখুন আপনার প্রয়োজনীয় যেকোনো সাইট স্ক্র্যাপ করার জন্য, প্রজেক্ট ফর্ক না করেই।
কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই
স্টেটলেস ওয়েব ইউআই, যেখানে কোনো ব্যবহারকারী, কোনো ডেটাবেস এবং কোনো সাইনআপ নেই — ফিড ইউআরএলগুলিই একমাত্র স্থায়ী অবস্থা।
কেন Hostinger-এ RSS Bridge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।