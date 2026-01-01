এক ক্লিকে JumpServer স্থাপন করুন।
আপনার সমস্ত পরিকাঠামোতে কেন্দ্রীভূত SSH, RDP, এবং ডেটাবেস অ্যাক্সেসের জন্য একটি ওপেন-সোর্স প্রিভিলেজড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
JumpServer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
JumpServer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
JumpServer হলো একটি ওপেন-সোর্স প্রিভিলেজড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট (PAM) প্ল্যাটফর্ম যা সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাসেট — সার্ভার, ডেটাবেজ, কিউবারনেটিস ক্লাস্টার এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস অ্যাক্সেস করার জন্য একটি সেন্ট্রালাইজড গেটওয়ে প্রদান করে। সরাসরি SSH কী বিতরণ বা পাসওয়ার্ড শেয়ার করার পরিবর্তে, টিমগুলো JumpServer-এর মাধ্যমে অথেন্টিকেট করে, যা প্রতিটি কানেকশনকে প্রক্সি করে, সমস্ত অ্যাক্টিভিটি লগ করে এবং অডিট ও কমপ্লায়েন্সের উদ্দেশ্যে সেশন রেকর্ড করে। অ্যাক্সেস রোল-বেসড পারমিশন এবং ঐচ্ছিক অ্যাপ্রুভাল ওয়ার্কফ্লো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
JumpServer সেলফ-হোস্ট করলে সমস্ত সেশন রেকর্ডিং, অ্যাক্সেস লগ এবং সংরক্ষিত ক্রেডেনশিয়াল আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে — যা SOX, PCI-DSS এবং ISO 27001-এর মতো কমপ্লায়েন্স ফ্রেমওয়ার্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলোর জন্য অডিট ট্রেইল এবং সংবেদনশীল সিস্টেমগুলিতে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রিত ও নিরীক্ষিত হওয়ার প্রমাণ প্রয়োজন।
JumpServer-এর মূল ফিচারগুলো
কেন্দ্রীয় অ্যাক্সেস গেটওয়ে
সমস্ত SSH, RDP, VNC, এবং ডেটাবেস সংযোগগুলি একটি একক নিরীক্ষিত প্রক্সির মাধ্যমে রুট করুন, প্রকৌশলীদের কাছে সরাসরি শংসাপত্র প্রকাশ দূর করে।
সেশন রেকর্ডিং এবং রিপ্লে
প্রতিটি বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত সেশন রেকর্ড করা হয় এবং ব্রাউজারে পুনরায় চালানো যায়, যা নিরাপত্তা দলগুলিকে সমস্ত অবকাঠামো কার্যকলাপের একটি সম্পূর্ণ ফরেনসিক ট্রেইল দেয়।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট সম্পদে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অনুমতি এবং সময়-সীমাবদ্ধ অনুমোদন কর্মপ্রবাহ সহ অ্যাক্সেস দিন, যাতে শংসাপত্রগুলি সরাসরি ভাগ করা না হয়।
মাল্টি-প্রোটোকল সমর্থন
একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে SSH এর মাধ্যমে লিনাক্স সার্ভার, RDP বা VNC এর মাধ্যমে উইন্ডোজ মেশিন, রিলেশনাল ডেটাবেস, কিউবারনেটিস ক্লাস্টার এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস পরিচালনা করুন।
বিল্ট-ইন প্রমাণপত্র ভল্ট
স্বয়ংক্রিয়ভাবে শংসাপত্রগুলি সংরক্ষণ করুন, ঘোরান এবং পুশ করুন যাতে ব্যবহারকারীরা অন্তর্নিহিত পাসওয়ার্ডগুলি না জেনেই JumpServer এর মাধ্যমে সংযোগ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ JumpServer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।