এক ক্লিকে Audiobookshelf স্থাপন করুন।
বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন, অফলাইন মোবাইল অ্যাপ এবং স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা ফেচিং সহ স্ব-হোস্টেড অডিওবুক এবং পডকাস্ট সার্ভার।
Audiobookshelf-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Audiobookshelf দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Audiobookshelf হলো একটি পূর্ণাঙ্গ সেলফ-হোস্টেড মিডিয়া সার্ভার, যা বিশেষভাবে অডিওবুক, পডকাস্ট এবং ই-বুকের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ এবং অফলাইন লিসেনিং সাপোর্টসহ নেটিভ iOS ও Android অ্যাপ প্রদান করে। প্ল্যাটফর্মটি সমস্ত অডিও ফরম্যাট অন-দ্য-ফ্লাই স্ট্রিম করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেটাডেটা এবং কভার আর্ট ফেচ করে এবং প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য সমস্ত ডিভাইসে ব্যক্তিগত প্লেব্যাক প্রগ্রেস সিঙ্ক করে রাখে।
সেলফ-হোস্টিং আপনাকে আপনার মিডিয়া লাইব্রেরির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে — কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই, ফাইল সাইজের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই। পডকাস্ট অটো-ডাউনলোডিং, RSS ফিড জেনারেশন, চ্যাপ্টার ম্যানেজমেন্ট এবং অডিও ফাইল মার্জিং টুলস Audiobookshelf-কে বাণিজ্যিক অডিওবুক প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি সম্পূর্ণ বিকল্প করে তোলে, আপনার শোনার অভ্যাস এবং কেনা কন্টেন্ট সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত রেখে।
Audiobookshelf-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ব্যবহারকারী অগ্রগতি সিঙ্ক
প্রতিটি ব্যবহারকারী স্বাধীন প্লেব্যাক অগ্রগতি বজায় রাখে যা ব্রাউজার এবং মোবাইল ডিভাইস জুড়ে সিঙ্ক হয়, এটিকে পরিবার বা পরিবারের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আদর্শ করে তোলে।
অফলাইন মোবাইল অ্যাপস
নেটিভ আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই শোনার জন্য কন্টেন্ট ডাউনলোড করতে দেয়, যা যাতায়াত এবং ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত।
স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা আনা
কভার আর্ট এবং মেটাডেটা অডিবল, গুগল বুকস, আইটিউনস এবং অন্যান্য উৎস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনা হয়, যা আপনার লাইব্রেরিকে ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ছাড়াই পরিপাটি দেখায়।
পডকাস্ট ব্যবস্থাপনা
পডকাস্টগুলিতে সাবস্ক্রাইব করুন, নতুন পর্বগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করুন এবং ব্যক্তিগত RSS ফিড তৈরি করুন যাতে আপনি আপনার ব্যবহৃত যেকোনো পডকাস্ট প্লেয়ারে শুনতে পারেন।
অধ্যায় সরঞ্জাম
Audnexus API এর মাধ্যমে অধ্যায়ের ডেটা সম্পাদনা করুন এবং দেখুন, তারপর সঠিক অধ্যায় নেভিগেশনের জন্য আপডেট করা মেটাডেটা সরাসরি অডিও ফাইলগুলিতে এম্বেড করুন।
কেন Hostinger-এ Audiobookshelf রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
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