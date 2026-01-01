এক ক্লিকে Nightlio স্থাপন করুন।
গোপনীয়তা-প্রথম স্ব-হোস্টেড মুড ট্র্যাকার এবং দৈনিক জার্নাল — আপনার ভিপিএস-এর জন্য একটি ওপেন-সোর্স ডেয়লিও বিকল্প।
Nightlio-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Nightlio দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Nightlio হল একটি স্ব-হোস্টেড মুড লগার এবং দৈনিক জার্নাল যা Daylio-এর মতো সাবস্ক্রিপশন অ্যাপগুলির একটি বিনামূল্যে, গোপনীয়তা-প্রথম বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। পাঁচ-পয়েন্ট স্কেলে মেজাজ লগ করুন, মার্কডাউন-ফরম্যাট করা জার্নাল এন্ট্রি সংযুক্ত করুন, কাস্টমাইজযোগ্য গ্রুপ দিয়ে এন্ট্রি ট্যাগ করুন, এবং ক্যালেন্ডার ভিউ, স্ট্রিক কাউন্টার এবং সমষ্টিগত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্যাটার্ন পর্যালোচনা করুন — সবই একটি প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব ইন্টারফেস থেকে যা ডেস্কটপ এবং মোবাইল ব্রাউজারে কাজ করে।
আপনার নিজের VPS-এ Nightlio চালানো আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্থানীয় SQLite ডেটাবেসে প্রতিটি মেজাজ এন্ট্রি এবং জার্নাল নোট রাখে, কোনো বিজ্ঞাপন, কোনো টেলিমেট্রি, এবং আপনার ও আপনার নিজের ডেটার মধ্যে পেওয়াল আসার কোনো ঝুঁকি ছাড়াই।
Nightlio-এর মূল ফিচারগুলো
দৈনিক মেজাজ ট্র্যাকিং
একটি মাত্র ট্যাপে পাঁচ-পয়েন্ট স্কেলে আপনার মেজাজ লগ করুন এবং দিন, সপ্তাহ ও মাস জুড়ে প্যাটার্নগুলি তৈরি হতে দেখুন।
মার্কডাউন জার্নালিং
প্রসঙ্গ-সমৃদ্ধ প্রতিফলনের জন্য হেডার, তালিকা এবং লিঙ্ক সহ প্রতিটি এন্ট্রিতে সমৃদ্ধ মার্কডাউন নোট সংযুক্ত করুন।
কাস্টম ট্যাগ গ্রুপ
ঘুম, উৎপাদনশীলতা বা সামাজিকের মতো আপনার নিজস্ব বিভাগ তৈরি করুন এবং আপনার মেজাজকে কী প্রভাবিত করে তা আবিষ্কার করতে এন্ট্রিগুলিতে ট্যাগ করুন।
ক্যালেন্ডার ও ধারা
ক্যালেন্ডার ভিউতে মেজাজের ইতিহাস ব্রাউজ করুন এবং বিল্ট-ইন জার্নালিং স্ট্রিক ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত থাকুন।
অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ
সময়ের সাথে গড় মেজাজ, মেজাজ বিতরণের চার্ট এবং নিয়মিত জার্নালিংয়ের জন্য পুরস্কৃত করে এমন গেমযুক্ত অর্জনগুলি পর্যালোচনা করুন।
SQLite স্টোরেজ
সমস্ত এন্ট্রি আপনার VPS-এ একটি একক SQLite ফাইলে থাকে, যা সহজে ব্যাক আপ করা যায়, সার্ভারগুলির মধ্যে সরানো যায়, অথবা যেকোনো সময় এক্সপোর্ট করা যায়।
কেন Hostinger-এ Nightlio রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।