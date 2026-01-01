এক ক্লিকে CyberChef ইনস্টল করুন।
GCHQ-এর "সাইবার সুইস আর্মি নাইফ" ৩০০+ অপারেশন সহ এনকোডিং, এনক্রিপশন এবং ব্রাউজারে ডেটা বিশ্লেষণের জন্য।
CyberChef-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CyberChef দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
সাইবারশেফ হল GCHQ দ্বারা তৈরি একটি শক্তিশালী, ওয়েব-ভিত্তিক ডেটা ম্যানিপুলেশন টুল, যা এনক্রিপশন, এনকোডিং, কম্প্রেশন, হ্যাশিং এবং ডেটা ফরম্যাট রূপান্তরের জন্য ৩০০টিরও বেশি বিল্ট-ইন অপারেশন সরবরাহ করে — সবই একটি স্বজ্ঞাত ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টারফেসের মাধ্যমে। এর অনন্য রেসিপি সিস্টেম আপনাকে একাধিক অপারেশনকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য, শেয়ারযোগ্য ওয়ার্কফ্লোতে সংযুক্ত করতে দেয়, যখন "ম্যাজিক" বৈশিষ্ট্যটি বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনকোডিং প্রকারগুলি সনাক্ত করে।
যেহেতু সাইবারশেফ আপনার ব্রাউজারে সবকিছু ক্লায়েন্ট-সাইড প্রক্রিয়া করে, তাই সংবেদনশীল ডেটা আপনার মেশিন ছেড়ে যায় না। একটি VPS-এ আপনার নিজস্ব ইনস্ট্যান্স স্ব-হোস্ট করা নিশ্চিত করে যে এটি আপনার দলের জন্য সর্বদা উপলব্ধ, শুধুমাত্র আপনার অবকাঠামোর মধ্যে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সর্বজনীন হোস্ট করা সংস্করণগুলির উপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত — যা গোপনীয় ডেটা পরিচালনা করে এমন নিরাপত্তা অপারেশন এবং ঘটনা প্রতিক্রিয়া ওয়ার্কফ্লোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
CyberChef-এর মূল ফিচারগুলো
৩০০+ অন্তর্নির্মিত অপারেশন
Base64, AES, SHA হ্যাশিং, রেজেক্স, আইপি পার্সিং, কম্প্রেশন এবং আরও কয়েক ডজন ডেটা রূপান্তর অপারেশন কোনো কোড না লিখেই অন্তর্ভুক্ত করে।
রেসিপি চেইনিং
একাধিক অপারেশনকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য রেসিপিতে সংযুক্ত করুন যা URL এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও শেয়ার করা যেতে পারে, যা পুনরাবৃত্তিযোগ্য এবং নথিভুক্ত ডেটা রূপান্তর ওয়ার্কফ্লো সক্ষম করে।
ক্লায়েন্ট-সাইড প্রক্রিয়াকরণ
সমস্ত অপারেশন সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে — ডেটা আপনার মেশিন থেকে কখনও বের হয় না, যা সংবেদনশীল নিরাপত্তা তদন্ত এবং গোপনীয় বিশ্লেষণের জন্য এটিকে নিরাপদ করে তোলে।
ম্যাজিক অটো-ডিটেকশন
ম্যাজিক অপারেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অজানা এনকোডিং স্কিমগুলি শনাক্ত করে এবং সেগুলিকে ডিকোড করার জন্য সঠিক অপারেশনগুলি প্রস্তাব করে, যা ট্রাইয়েজ এবং বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করে।
ব্রেকপয়েন্ট ডিবাগিং
ব্রেকপয়েন্ট ব্যবহার করে রেসিপিগুলির মধ্য দিয়ে যান যাতে মধ্যবর্তী ডেটা অবস্থা পরীক্ষা করা যায় এবং জটিল বহু-পর্যায়ের রূপান্তর পাইপলাইনগুলির সমস্যা সমাধান করা যায়।
কেন Hostinger-এ CyberChef রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।