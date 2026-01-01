এক ক্লিকে DocuSeal স্থাপন করুন।
ডকুমেন্ট সাইনিং ওয়ার্কফ্লো তৈরি, পাঠানো এবং পরিচালনা করার জন্য বিনামূল্যে ওপেন-সোর্স ই-স্বাক্ষর প্ল্যাটফর্ম।
DocuSeal-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DocuSeal দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DocuSeal হলো একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ই-সাইন প্ল্যাটফর্ম যা DocuSign এবং PandaDoc-এর মতো বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলির মূল ক্ষমতাগুলি সরবরাহ করে — ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ফিল্ড প্লেসমেন্ট, একাধিক স্বাক্ষর প্রকার, স্বয়ংক্রিয় রিমাইন্ডার এবং সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল — কোনো সাবস্ক্রিপশন খরচ বা প্রতি-ডকুমেন্ট ফি ছাড়াই।
আপনার VPS-এ DocuSeal সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার চুক্তি, সম্মতিপত্র এবং স্বাক্ষরিত ডকুমেন্টগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে সংরক্ষিত থাকে। সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডকুমেন্টগুলি কখনোই তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যায় না, যা GDPR এবং অন্যান্য ডেটা সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি সহজ করে এবং একই সাথে আপনাকে সীমাহীন ডকুমেন্ট স্টোরেজ ও প্রসেসিং ক্ষমতা প্রদান করে।
DocuSeal-এর মূল ফিচারগুলো
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ফর্ম বিল্ডার
একটি ভিজ্যুয়াল এডিটর ব্যবহার করে একটি PDF-এর যেকোনো স্থানে স্বাক্ষর ক্ষেত্র, আদ্যক্ষর, তারিখ এবং কাস্টম ফর্ম ইনপুট রাখুন — কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
একাধিক স্বাক্ষরের প্রকার
স্বাক্ষরকারীরা যেকোনো ডিভাইসে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী স্বাক্ষর আঁকতে, টাইপ করতে বা আপলোড করতে পারেন।
বাল্ক পাঠানো
একই নথি একবারে শত শত স্বাক্ষরকারীর কাছে পাঠান, যা গণ চুক্তি বিতরণকে দ্রুত এবং পরিচালনাযোগ্য করে তোলে।
স্বয়ংক্রিয় অনুস্মারক
স্বাক্ষরের অপেক্ষায় থাকা বিজ্ঞপ্তিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো হয়, যা সময়মতো নথি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল ফলো-আপ কমিয়ে দেয়।
নথির টেমপ্লেট
পুনঃব্যবহারযোগ্য ডকুমেন্ট লেআউট সংরক্ষণ করুন যাতে NDA বা অনবোর্ডিং ফর্মের মতো পুনরাবৃত্তিমূলক ওয়ার্কফ্লো সেকেন্ডের মধ্যে চালু করা যায়।
কেন Hostinger-এ DocuSeal রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।