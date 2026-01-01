এক ক্লিকে হোমব্রিজ স্থাপন করুন।
প্লাগইনগুলির মাধ্যমে নন-অ্যাপল স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলিকে সিরি এবং অ্যাপল হোম অ্যাপের সাথে সংযুক্ত করে এমন একটি লাইটওয়েট হোমকিট ব্রিজ।
Homebridge-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Homebridge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হোমব্রিজ হলো একটি লাইটওয়েট Node.js সার্ভার যা iOS HomeKit API এমুলেট করে, অ্যাপলের ইকোসিস্টেমকে নেটিভভাবে সমর্থন করে না এমন হাজার হাজার ডিভাইসের জন্য সিরি নিয়ন্ত্রণ এবং হোম অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে। ২,০০০-এর বেশি কমিউনিটি-ডেভেলপড প্লাগইন সহ, এটি রিং, নেস্ট, টিপি-লিঙ্ক এবং তুয়া-এর মতো ব্র্যান্ডগুলির স্মার্ট লাইট, থার্মোস্ট্যাট, ক্যামেরা এবং সিকিউরিটি সিস্টেমগুলিকে একটি সমন্বিত HomeKit অভিজ্ঞতায় সংযুক্ত করে।
একটি VPS-এ হোমব্রিজ চালানো আপনার HomeKit অটোমেশনের জন্য স্থানীয় বিদ্যুৎ বা নেটওয়ার্কের অবস্থা নির্বিশেষে ২৪/৭ উপলব্ধতা নিশ্চিত করে, স্থায়ী প্লাগইন কনফিগারেশন এবং বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে নির্ভরযোগ্য রিমোট অ্যাক্সেস সহ।
Homebridge-এর মূল ফিচারগুলো
২,০০০+ ডিভাইস প্লাগইনস
কমিউনিটি প্লাগইনগুলি প্রায় প্রতিটি স্মার্ট হোম ব্র্যান্ড এবং প্রোটোকল কভার করে, যা আপনাকে হার্ডওয়্যার প্রতিস্থাপন না করেই হোমকিটে যেকোনো ডিভাইস যোগ করতে দেয়।
ওয়েব কনফিগারেশন ইউআই
Homebridge Config UI X কমান্ড-লাইন অ্যাক্সেস ছাড়াই প্লাগইন ইনস্টল করা, ডিভাইস পরিচালনা করা এবং লগ দেখার জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস সরবরাহ করে।
উপ ব্রিজ মোড
প্লাগইনগুলিকে আলাদা চাইল্ড ব্রিজে বিচ্ছিন্ন করুন যাতে একটি ত্রুটিপূর্ণ প্লাগইন আপনার পুরো HomeKit সেটআপকে অকার্যকর করতে না পারে।
স্বয়ংক্রিয় প্লাগইন আপডেট
ম্যানুয়াল SSH সেশন ছাড়াই ডিভাইস ইন্টিগ্রেশনগুলি আপ-টু-ডেট রাখতে সরাসরি ওয়েব UI থেকে প্লাগইনগুলি আবিষ্কার করুন, ইনস্টল করুন এবং আপডেট করুন।
ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার
অন্তর্নির্মিত ব্যাকআপ কার্যকারিতা আপনার প্লাগইন কনফিগারেশন এবং হোমকিট পেয়ারিং ডেটাকে আকস্মিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
কেন Hostinger-এ Homebridge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।