এক ক্লিকেই Evolution Go ইনস্টল করুন।
কম-রিসোর্স মেসেজিং অটোমেশন এবং মাল্টি-ইনস্ট্যান্স ব্যবস্থাপনার জন্য Go-তে তৈরি একটি হাই-পারফরম্যান্স হোয়াটসঅ্যাপ এপিআই গেটওয়ে।
Evolution Go-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Evolution Go দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Evolution Go হলো Go ভাষায় রিরাইট করা একটি WhatsApp API গেটওয়ে, যা Node.js-ভিত্তিক Evolution API-এর একটি লাইটওয়েট এবং দক্ষ বিকল্প হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। whatsmeow লাইব্রেরির ওপর নির্মিত এই গেটওয়েটি একই কোর মেসেজিং অটোমেশন সক্ষমতা প্রদান করে — মাল্টি-ইনস্ট্যান্স ম্যানেজমেন্ট, webhook ইভেন্ট এবং একটি RESTful API — যখন Go-এর কম্পাইল করা রানটাইম এবং নেটিভ কনকারেন্সি মডেলের কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মেমরি ব্যবহার করে এবং সাব-সেকেন্ড সময়ে চালু হয়।
আপনার VPS-এ Evolution Go সেলফ-হোস্ট করা এর কম্পাইল করা বাইনারির রিসোর্স দক্ষতার সুবিধা সর্বাধিক করে তোলে। সমস্ত অথেনটিকেশন ক্রেডেনশিয়াল এবং কথোপকথনের ডেটা আপনার নিজস্ব PostgreSQL ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে, যা ডেটা সার্বভৌমত্ব এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে, প্রতি-মেসেজ খরচ ছাড়াই যা কমার্শিয়াল WhatsApp প্রোভাইডারদের স্কেলে ব্যয়বহুল করে তোলে।
Evolution Go-এর মূল ফিচারগুলো
নেটিভ পারফরম্যান্স
গোরুটিন-ভিত্তিক সমান্তরালতা সহ সংকলিত বাইনারি প্রতি ইনস্ট্যান্সে ৫০-১৫০ এমবি মেমরি ব্যবহার করে হাজার হাজার যুগপৎ সংযোগ পরিচালনা করে, যা Node.js সংস্করণের চেয়ে অনেক কম।
মাল্টি-ইনস্ট্যান্স ম্যানেজমেন্ট
একটি একক স্থাপন থেকে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর পরিচালনা করুন, যেখানে প্রতিটি ইনস্ট্যান্স REST API এর মাধ্যমে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।
ওয়েবহুক ইভেন্ট ডেলিভারি
রিয়েল-টাইম ওয়েবহুকগুলি মেসেজ, কানেকশন এবং গ্রুপ ইভেন্টগুলি তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনে পুশ করে, যা স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া ফ্লো এবং CRM ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে।
দ্বৈত ডাটাবেস স্থাপত্য
প্রমাণীকরণ এবং ব্যবহারকারীর ডেটা আলাদা PostgreSQL ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়, যা ব্যাকআপ সহজ করে এবং নিরাপত্তা-সচেতন স্থাপনার জন্য দানাদার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে।
মেসেজ কিউ সমর্থন
ঐচ্ছিক RabbitMQ (AMQP) এবং NATS ইন্টিগ্রেশন উচ্চ-ভলিউম মেসেজিং অপারেশনের জন্য পরিমাপযোগ্য ইভেন্ট-চালিত আর্কিটেকচার সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Evolution Go রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।