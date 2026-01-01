এক ক্লিকে অ্যাপাচি টিকা ইনস্টলেশন।
এক হাজারেরও বেশি ফাইল প্রকার থেকে মেটাডেটা এবং টেক্সট সনাক্ত ও নিষ্কাশন করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস টুলকিট।
Apache Tika-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Tika দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি টিকা হলো একটি কন্টেন্ট ডিটেকশন এবং অ্যানালাইসিস ফ্রেমওয়ার্ক যা একটি একক REST API উন্মুক্ত করে টেক্সট, মেটাডেটা এবং স্ট্রাকচার এক্সট্র্যাক্ট করার জন্য এক হাজারেরও বেশি ফাইল ফরম্যাট থেকে, যার মধ্যে রয়েছে PDF, মাইক্রোসফট অফিস, ওপেনডকুমেন্ট, EPUB, ছবি, অডিও, ভিডিও এবং আর্কাইভ ফাইল। প্রতিটি ফরম্যাটের জন্য ডজন ডজন পার্সার লাইব্রেরি ইন্টিগ্রেট করার পরিবর্তে, অ্যাপ্লিকেশনগুলো টিকা সার্ভারে কাঁচা বাইট পাঠায় এবং স্বাভাবিক আউটপুট গ্রহণ করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ টিকা সার্ভার সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে ডকুমেন্টের বিষয়বস্তু রাখে — যা গোপনীয় চুক্তি, অভ্যন্তরীণ রেকর্ড এবং নিয়ন্ত্রিত ডেটার জন্য গুরুত্বপূর্ণ — একই সাথে হোস্টেড এক্সট্র্যাকশন API দ্বারা চার্জ করা প্রতি-ডকুমেন্ট ফি এবং রেট লিমিট সরিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ ইমেজটি টেসার্যাক্ট OCR এবং GDAL সহ আসে যাতে স্ক্যান করা PDF এবং ইমেজ ফাইলগুলো ইনস্টল করার সাথে সাথেই অনুসন্ধানযোগ্য হয়।
Apache Tika-এর মূল ফিচারগুলো
হাজারেরও বেশি ফরম্যাট
পিডিএফ, অফিস, ওপেনডকুমেন্ট, ইপাব, এইচটিএমএল, আরটিএফ, এমবক্স, ছবি, অডিও, ভিডিও এবং কয়েক ডজন আর্কাইভ ফরম্যাট একটি সুসংগত REST ইন্টারফেসের মাধ্যমে পার্স করুন।
বিল্ট-ইন OCR
সম্পূর্ণ চিত্রটি টেসার্যাক্টকে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় এবং স্প্যানিশ ভাষা প্যাকগুলির সাথে একত্রিত করে যাতে স্ক্যান করা পিডিএফ এবং চিত্র ফাইলগুলি অতিরিক্ত পরিষেবা ছাড়াই অনুসন্ধানযোগ্য পাঠ্য তৈরি করে।
REST API সার্ভার
টেক্সট এক্সট্রাকশন, মেটাডেটা, ভাষা সনাক্তকরণ এবং MIME-টাইপ শনাক্তকরণের জন্য এন্ডপয়েন্ট যেকোনো ব্যাকএন্ডকে একটি সাধারণ HTTP POST এর মাধ্যমে ডকুমেন্ট প্রসেসিং ইন্টিগ্রেট করতে দেয়।
ভাষা সনাক্তকরণ
স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্কাশিত পাঠ্যের ভাষা সনাক্ত করুন, যা অতিরিক্ত লাইব্রেরি বান্ডিল না করেই পরবর্তী অনুসন্ধান সূচীকরণ, অনুবাদ এবং রাউটিং পাইপলাইনগুলিকে সক্ষম করে।
পাইপলাইন প্রস্তুত
সার্চ প্ল্যাটফর্ম, RAG ইনজেশন, ই-ডিসকভারি ওয়ার্কফ্লো এবং ডিজিটাল-সংরক্ষণ সিস্টেমগুলির জন্য নিষ্কাশন পর্যায় হিসাবে কাজ করে, যাদের ভিন্নধর্মী নথি থেকে স্বাভাবিককৃত টেক্সট প্রয়োজন।
কেন Hostinger-এ Apache Tika রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।